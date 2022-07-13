***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 14.697 1.255.123,8 10,88 0,47Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 4.614 1.121.663,4 9,74 0,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 4.041 1.107.234 9,6 0,41Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 30.917 2.404.569,5 20,84 0,9HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 594.864 3.335.318,34 28,91 1,25Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 87.336 2.309.774,52 20,03 0,87Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 736.469 11.533.683,56 100 4,32B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.965.608,5 6,21 1,86- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.682.668,04 3,35 1,01- TRSARCL42313 1.100.000 1.134.656,47 1,42 0,43- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.059.614,15 6,32 1,9- TRSENSAE2312 3.370.000 3.459.167,17 4,32 1,3- TRSGRAN23013 10.500.000 11.259.658,94 14,08 4,22- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.897.425,21 2,37 0,71- TRSOPAS22319 1.030.000 1.045.222,5 1,31 0,39- TRSOPAS22418 1.360.000 1.416.295,22 1,78 0,53- TRSOPASA2312 5.000.000 5.059.471,35 6,32 1,9- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.464.207,68 9,33 2,8- TRSTATK42315 2.100.000 2.371.725,75 2,96 0,88- TRSTHALE2716 1.000.000 1.013.231,69 1,27 0,38- TRSTPRS12313 6.700.000 6.899.637,29 8,63 2,58- TRSTPRS22312 5.000.000 5.152.814,6 6,44 1,93- TRSVKFB92719 600.000 619.904,87 0,77 0,23- TRSVSTL82218 2.500.000 2.592.038,78 3,24 0,97- TRSYKBK62914 5.000.000 5.320.789,52 6,65 1,99Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 66.570.000 69.414.137,72 86,77 26,01B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- 4.500.000 10.579.926,6 13,23 3,97Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.500.000 10.579.926,6 13,23 3,97GRUP TOPLAMI- 71.070.000 79.994.064,32 100 29,98C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0822 (SHORT) -5.415 18,18VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.025VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300822 (LONG) 585 2.723,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 59.300.259,68 52,86 22,22EUROBOND US900123CR91 3.100.000 52.892.101,97 47,14 19,83GRUP TOPLAMI- 6.600.000 112.192.361,65 100 42,05E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 13.07.2022 2.013.446,36 2.013.446,35 3,1903 0,7546BPP 13.07.2022 2.146.156,16 2.146.156,16 3,4005 0,8043BPP 13.07.2022 3.871.135,84 3.871.135,84 6,1338 1,4508Katılma Belgesi IJB 497.258 745.468,81 1,1812 0,2794Katılma Belgesi IJP 489.430 702.562,57 1,1132 0,2633Katılma Belgesi IJT 836.756 1.488.726,15 2,3589 0,5579Katılma Belgesi IKL 397.545 939.623,85 1,4888 0,3521Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.259.120,16 3,5795 0,8466Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.662.446,82 2,6341 0,623Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.015.555 20,6229 4,8778Katılma Belgesi ITP 438.029 828.338,24 1,3125 0,3104Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.296.776,39 2,0547 0,486Katılma Belgesi TI1 10.949 4.111.026,04 6,5139 1,5407Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.655.958,52 4,2083 0,9954VOB Nakit Teminat 25.375.705,46 25.375.705,46 40,2074 9,51GRUP TOPLAMI- 63.112.046,36 100 23,65ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 266.832.155,9İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ266.832.155,9 % 100 % 100,39B. HAZIR DEĞERLER22.077,59 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar22.077,59 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)37.459,73 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar37.459,73 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,13D. BORÇLAR (-)-1.448.804,89 % 100 -% 0,55a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.448.804,89 % 100 -% 0,55NET VARLIK DEĞERİ265.790.764,56Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,655İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama08.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045054BIST