***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.07.2022 15:40
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 14.697 1.255.123,8 10,88 0,47
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 4.614 1.121.663,4 9,74 0,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 4.041 1.107.234 9,6 0,41
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 30.917 2.404.569,5 20,84 0,9
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 594.864 3.335.318,34 28,91 1,25
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 87.336 2.309.774,52 20,03 0,87
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 736.469 11.533.683,56 100 4,32
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFDNFK72216 5.000.000 4.965.608,5 6,21 1,86
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.682.668,04 3,35 1,01
- TRSARCL42313 1.100.000 1.134.656,47 1,42 0,43
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.059.614,15 6,32 1,9
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.459.167,17 4,32 1,3
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.259.658,94 14,08 4,22
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.897.425,21 2,37 0,71
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.045.222,5 1,31 0,39
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.416.295,22 1,78 0,53
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.059.471,35 6,32 1,9
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.464.207,68 9,33 2,8
- TRSTATK42315 2.100.000 2.371.725,75 2,96 0,88
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.013.231,69 1,27 0,38
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.899.637,29 8,63 2,58
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.152.814,6 6,44 1,93
- TRSVKFB92719 600.000 619.904,87 0,77 0,23
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.592.038,78 3,24 0,97
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.320.789,52 6,65 1,99
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 66.570.000 69.414.137,72 86,77 26,01
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 4.500.000 10.579.926,6 13,23 3,97
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.500.000 10.579.926,6 13,23 3,97
GRUP TOPLAMI
- 71.070.000 79.994.064,32 100 29,98
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0822 (SHORT) -5.415 18,18
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.025
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300822 (LONG) 585 2.723,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 59.300.259,68 52,86 22,22
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 52.892.101,97 47,14 19,83
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 112.192.361,65 100 42,05
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 13.07.2022 2.013.446,36 2.013.446,35 3,1903 0,7546
BPP 13.07.2022 2.146.156,16 2.146.156,16 3,4005 0,8043
BPP 13.07.2022 3.871.135,84 3.871.135,84 6,1338 1,4508
Katılma Belgesi IJB 497.258 745.468,81 1,1812 0,2794
Katılma Belgesi IJP 489.430 702.562,57 1,1132 0,2633
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.488.726,15 2,3589 0,5579
Katılma Belgesi IKL 397.545 939.623,85 1,4888 0,3521
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.259.120,16 3,5795 0,8466
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.662.446,82 2,6341 0,623
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.015.555 20,6229 4,8778
Katılma Belgesi ITP 438.029 828.338,24 1,3125 0,3104
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.296.776,39 2,0547 0,486
Katılma Belgesi TI1 10.949 4.111.026,04 6,5139 1,5407
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.655.958,52 4,2083 0,9954
VOB Nakit Teminat 25.375.705,46 25.375.705,46 40,2074 9,51
GRUP TOPLAMI
- 63.112.046,36 100 23,65
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 266.832.155,9
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
266.832.155,9 % 100 % 100,39
B. HAZIR DEĞERLER
22.077,59 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
22.077,59 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
37.459,73 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
37.459,73 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-1.448.804,89 % 100 -% 0,55
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.448.804,89 % 100 -% 0,55
NET VARLIK DEĞERİ
265.790.764,56
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,655
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
08.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045054
BIST