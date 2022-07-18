***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 14.697 1.205.154 10,86 0,45Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 4.614 1.051.069,2 9,47 0,4Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 4.041 1.042.578 9,39 0,39Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 30.917 2.346.370,2 21,13 0,89HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 594.864 3.266.810,22 29,43 1,23Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 87.336 2.189.017,6 19,72 0,83Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 736.469 11.100.999,22 100 4,19B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.977.864 6,21 1,88- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.688.901,23 3,35 1,01- TRSARCL42313 1.100.000 1.137.366,67 1,42 0,43- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.072.007,4 6,33 1,91- TRSENSAE2312 3.370.000 3.343.633,96 4,17 1,26- TRSGRAN23013 10.500.000 11.287.190,04 14,08 4,26- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.901.668,25 2,37 0,72- TRSOPAS22319 1.030.000 1.047.698,09 1,3 0,4- TRSOPAS22418 1.360.000 1.421.111,82 1,77 0,53- TRSOPASA2312 5.000.000 5.071.611,05 6,33 1,91- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.479.850,15 9,33 2,82- TRSTATK42315 2.100.000 2.377.175,33 2,96 0,9- TRSTHALE2716 1.000.000 1.016.571,97 1,26 0,38- TRSTPRS12313 6.700.000 6.917.130,59 8,63 2,61- TRSTPRS22312 5.000.000 5.163.749,75 6,44 1,95- TRSVKFB92719 600.000 622.041,2 0,78 0,23- TRSVSTL82218 2.500.000 2.597.367,83 3,24 0,98- TRSYKBK62914 5.000.000 5.331.979,54 6,65 2,01Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 66.570.000 69.454.918,85 86,62 26,19B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet Tahvili- TRT180625T13 4.500.000 10.727.019 13,38 4,04Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMI- 4.500.000 10.727.019 13,38 4,04GRUP TOPLAMI- 71.070.000 80.181.937,85 100 30,23C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0822 (SHORT) -5.415 18,29VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.014,14VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300822 (LONG) 585 2.593GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 59.445.361,31 52,97 22,41EUROBOND US900123CR91 3.100.000 52.784.380,77 47,03 19,91GRUP TOPLAMI- 6.600.000 112.229.742,08 100 42,32E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 18.07.2022 8.158.567,56 8.158.567,56 13,2209 3,08Katılma Belgesi IJB 497.258 733.895,62 1,1893 0,28Katılma Belgesi IJP 489.430 692.698,6 1,1225 0,26Katılma Belgesi IJT 836.756 1.503.541,75 2,4365 0,57Katılma Belgesi IKL 397.545 932.362,69 1,5109 0,35Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.273.803,51 3,6847 0,86Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.637.485,11 2,6535 0,62Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.021.115 21,1006 4,91Katılma Belgesi ITP 438.029 813.421,61 1,3181 0,31Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.302.028,95 2,1099 0,49Katılma Belgesi TI1 10.949 4.123.835,28 6,6826 1,55Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.615.585,9 4,2385 0,99VOB Nakit Teminat 23.901.397,64 23.901.397,64 38,732 9,01GRUP TOPLAMI- 61.709.739,22 100 23,28ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 265.222.418,36İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ265.222.418,36 % 100 % 100,4B. HAZIR DEĞERLER35.096,29 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar35.096,29 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)37.459,73 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar37.459,73 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,13D. BORÇLAR (-)-1.464.156,48 % 100 -% 0,55a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.464.156,48 % 100 -% 0,55NET VARLIK DEĞERİ264.178.694,14Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,645İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama14.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045914BIST