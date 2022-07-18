***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.07.2022 17:57
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 14.697 1.205.154 10,86 0,45
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 4.614 1.051.069,2 9,47 0,4
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 4.041 1.042.578 9,39 0,39
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 30.917 2.346.370,2 21,13 0,89
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 594.864 3.266.810,22 29,43 1,23
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 87.336 2.189.017,6 19,72 0,83
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 736.469 11.100.999,22 100 4,19
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFDNFK72216 5.000.000 4.977.864 6,21 1,88
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.688.901,23 3,35 1,01
- TRSARCL42313 1.100.000 1.137.366,67 1,42 0,43
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.072.007,4 6,33 1,91
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.343.633,96 4,17 1,26
- TRSGRAN23013 10.500.000 11.287.190,04 14,08 4,26
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.901.668,25 2,37 0,72
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.047.698,09 1,3 0,4
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.421.111,82 1,77 0,53
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.071.611,05 6,33 1,91
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.479.850,15 9,33 2,82
- TRSTATK42315 2.100.000 2.377.175,33 2,96 0,9
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.016.571,97 1,26 0,38
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.917.130,59 8,63 2,61
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.163.749,75 6,44 1,95
- TRSVKFB92719 600.000 622.041,2 0,78 0,23
- TRSVSTL82218 2.500.000 2.597.367,83 3,24 0,98
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.331.979,54 6,65 2,01
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 66.570.000 69.454.918,85 86,62 26,19
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT180625T13 4.500.000 10.727.019 13,38 4,04
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 4.500.000 10.727.019 13,38 4,04
GRUP TOPLAMI
- 71.070.000 80.181.937,85 100 30,23
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0822 (SHORT) -5.415 18,29
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.014,14
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300822 (LONG) 585 2.593
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 59.445.361,31 52,97 22,41
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 52.784.380,77 47,03 19,91
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 112.229.742,08 100 42,32
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 18.07.2022 8.158.567,56 8.158.567,56 13,2209 3,08
Katılma Belgesi IJB 497.258 733.895,62 1,1893 0,28
Katılma Belgesi IJP 489.430 692.698,6 1,1225 0,26
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.503.541,75 2,4365 0,57
Katılma Belgesi IKL 397.545 932.362,69 1,5109 0,35
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.273.803,51 3,6847 0,86
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.637.485,11 2,6535 0,62
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.021.115 21,1006 4,91
Katılma Belgesi ITP 438.029 813.421,61 1,3181 0,31
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.302.028,95 2,1099 0,49
Katılma Belgesi TI1 10.949 4.123.835,28 6,6826 1,55
Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.615.585,9 4,2385 0,99
VOB Nakit Teminat 23.901.397,64 23.901.397,64 38,732 9,01
GRUP TOPLAMI
- 61.709.739,22 100 23,28
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 265.222.418,36
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
265.222.418,36 % 100 % 100,4
B. HAZIR DEĞERLER
35.096,29 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
35.096,29 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
37.459,73 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
37.459,73 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-1.464.156,48 % 100 -% 0,55
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.464.156,48 % 100 -% 0,55
NET VARLIK DEĞERİ
264.178.694,14
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,645
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
14.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045914
BIST