***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 14.697 1.245.570,75 10,63 0,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 4.614 1.144.733,4 9,77 0,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 4.041 1.074.906 9,17 0,4Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 30.917 2.353.100 20,09 0,86HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 594.864 3.608.499,18 30,8 1,33Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 87.336 2.288.416,92 19,54 0,85Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 736.469 11.715.226,25 100 4,32B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFDNFK72216 5.000.000 4.995.072,5 7,2 1,84- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.697.652,03 3,89 0,99- TRSARCL42313 1.100.000 1.140.924,68 1,64 0,42- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.087.845,3 7,33 1,88- TRSENSAE2312 3.370.000 3.351.031,82 4,83 1,24- TRSGRAN23013 10.500.000 11.322.713,01 16,32 4,18- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.907.624,45 2,75 0,7- TRSOPAS22319 1.030.000 1.051.164,99 1,52 0,39- TRSOPAS22418 1.360.000 1.427.882,58 2,06 0,53- TRSOPASA2312 5.000.000 5.087.685,45 7,33 1,88- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.501.703,33 10,81 2,77- TRSTATK42315 2.100.000 2.384.825,78 3,44 0,88- TRSTHALE2716 1.000.000 986.367,89 1,43 0,36- TRSTPRS12313 6.700.000 6.674.647,54 9,62 2,46- TRSTPRS22312 5.000.000 5.179.043,75 7,47 1,91- TRSVKFB92719 600.000 625.044,44 0,9 0,23- TRSVSTL82218 2.500.000 2.604.630,7 3,75 0,96- TRSYKBK62914 5.000.000 5.347.685,12 7,71 1,97Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 66.570.000 69.373.545,34 100 25,59B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 66.570.000 69.373.545,34 100 25,59C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0822 (SHORT) -6.145 18,34VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.027,53VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XU0300822 (LONG) 585 2.763,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 61.129.219,13 52,8 22,55EUROBOND US900123CR91 3.100.000 54.635.908,84 47,2 20,15GRUP TOPLAMI- 6.600.000 115.765.127,98 100 42,7E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 25.07.2022 163.250,53 163.250,53 0,2198 0,06BPP 25.07.2022 19.029.202,74 19.029.202,73 25,6154 7,02Katılma Belgesi IJB 497.258 770.205,4 1,0368 0,28Katılma Belgesi IJP 489.430 728.008,53 0,98 0,27Katılma Belgesi IJT 836.756 1.551.960,64 2,0891 0,57Katılma Belgesi IKL 397.545 957.633,43 1,2891 0,35Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.329.375,61 3,1356 0,86Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.748.927,84 2,3542 0,65Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.028.480 17,5378 4,81Katılma Belgesi ITP 438.029 873.899,39 1,1764 0,32Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.346.749,32 1,8129 0,5Katılma Belgesi TI1 10.949 4.141.090,42 5,5744 1,53Katılma Belgesi TMG 9.971.012 2.738.049,87 3,6857 1,01VOB Nakit Teminat 24.881.343,97 24.881.343,97 33,493 9,18GRUP TOPLAMI- 74.288.177,68 100 27,4ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 271.142.077,26İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ271.142.077,26 % 100 % 100,37B. HAZIR DEĞERLER17.986,69 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar17.986,69 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)21.011,94 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar21.011,94 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,13D. BORÇLAR (-)-1.380.777,8 % 100 -% 0,51a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.380.777,8 % 100 -% 0,51NET VARLIK DEĞERİ270.148.174,31Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,6821İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama22.07.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047648BIST