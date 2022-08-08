***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 29.470 2.815.858,5 10,79 1,01Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 9.230 2.482.870 9,51 0,89Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 7.870 2.473.541 9,48 0,89Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 61.810 5.167.653 19,8 1,85HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 1.209.474 8.100.327,76 31,03 2,91Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 174.340 5.061.625 19,39 1,82Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.492.194 26.101.875,26 100 9,37B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.694.815,71 4,37 0,97- TRSARCL42313 1.100.000 1.102.121,58 1,79 0,4- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.118.899,64 8,31 1,84- TRSENSAE2312 3.370.000 3.372.533,91 5,47 1,21- TRSGRAN23013 10.500.000 11.391.671,06 18,49 4,09- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.919.610,1 3,12 0,69- TRSOPAS22319 1.030.000 1.058.113,87 1,72 0,38- TRSOPAS22418 1.360.000 1.441.521,05 2,34 0,52- TRSOPASA2312 5.000.000 5.119.433,03 8,31 1,83- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.266.345,72 11,79 2,61- TRSTATK42315 2.100.000 2.400.200,62 3,9 0,86- TRSTHALE2716 1.000.000 994.480,21 1,62 0,35- TRSTPRS12313 6.700.000 6.709.101,31 10,89 2,41- TRSTPRS22312 5.000.000 5.010.974,63 8,13 1,8- TRSVKFB92719 600.000 631.094,48 1,02 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.379.235,19 8,73 1,93Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.070.000 61.610.152,08 100 22,12B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 59.070.000 61.610.152,08 100 22,12C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0822 (SHORT) -4.815 18,35VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.051,75VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300822 (SHORT) -20 3.014GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 62.758.285,71 52,61 22,53EUROBOND US900123CR91 3.100.000 56.533.742,34 47,39 20,3GRUP TOPLAMI- 6.600.000 119.292.028,05 100 42,83E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 08.08.2022 190.270,95 190.270,95 0,2661 0,07BPP 08.08.2022 2.683.755,67 2.683.755,67 3,7527 0,96Katılma Belgesi IJB 497.258 803.741,97 1,1239 0,29Katılma Belgesi IJP 489.430 763.444,73 1,0675 0,27Katılma Belgesi IJT 836.756 1.615.461,22 2,2589 0,58Katılma Belgesi IKL 397.545 1.000.403,31 1,3989 0,36Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.496.519,05 3,4908 0,9Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.883.516,78 2,6337 0,68Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.036.115 18,2282 4,68Katılma Belgesi ITP 438.029 940.001,91 1,3144 0,34Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.006.022,63 13,9913 3,59Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.419.499,71 1,9849 0,51Katılma Belgesi TI1 15.296 5.828.469,38 8,1499 2,09Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.430.558,03 4,7969 1,23VOB Nakit Teminat 25.418.338,25 25.418.338,25 35,5421 9,13GRUP TOPLAMI- 71.516.118,59 100 25,68ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 278.520.173,98İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ278.520.173,98 % 100 % 100,37B. HAZIR DEĞERLER12.336,96 % 100 % 0a) Kasab) Bankalar12.336,96 % 100 % 0c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)30.740,26 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar30.740,26 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,13D. BORÇLAR (-)-1.405.594,5 % 100 -% 0,51a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.405.594,5 % 100 -% 0,51NET VARLIK DEĞERİ277.505.532,93Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7279İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama05.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053186BIST