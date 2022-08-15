***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 42.900 4.671.810 16,05 1,65Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 14.000 4.110.400 14,12 1,45Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 49.700 1.400.546 4,81 0,5Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 7.870 2.661.634 9,14 0,94Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 61.810 5.419.209 18,62 1,92HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 782.674 4.257.746,56 14,63 1,51Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 228.850 6.587.189 22,63 2,33Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.187.804 29.108.534,56 100 10,3B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.706.008,5 4,39 0,96- TRSARCL42313 1.100.000 1.105.766,37 1,79 0,39- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.015.014,84 8,13 1,77- TRSENSAE2312 3.370.000 3.383.202,02 5,48 1,2- TRSGRAN23013 10.500.000 11.426.839,98 18,52 4,04- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.925.621,44 3,12 0,68- TRSOPAS22319 1.030.000 1.061.618,4 1,72 0,38- TRSOPAS22418 1.360.000 1.448.389,05 2,35 0,51- TRSOPASA2312 5.000.000 5.135.772,77 8,33 1,82- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.289.230,02 11,81 2,58- TRSTATK42315 2.100.000 2.407.925,17 3,9 0,85- TRSTHALE2716 1.000.000 998.561,35