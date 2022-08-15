***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 42.900 4.671.810 16,05 1,65Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 14.000 4.110.400 14,12 1,45Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 49.700 1.400.546 4,81 0,5Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 7.870 2.661.634 9,14 0,94Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 61.810 5.419.209 18,62 1,92HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 782.674 4.257.746,56 14,63 1,51Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 228.850 6.587.189 22,63 2,33Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.187.804 29.108.534,56 100 10,3B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.706.008,5 4,39 0,96- TRSARCL42313 1.100.000 1.105.766,37 1,79 0,39- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.015.014,84 8,13 1,77- TRSENSAE2312 3.370.000 3.383.202,02 5,48 1,2- TRSGRAN23013 10.500.000 11.426.839,98 18,52 4,04- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.925.621,44 3,12 0,68- TRSOPAS22319 1.030.000 1.061.618,4 1,72 0,38- TRSOPAS22418 1.360.000 1.448.389,05 2,35 0,51- TRSOPASA2312 5.000.000 5.135.772,77 8,33 1,82- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.289.230,02 11,81 2,58- TRSTATK42315 2.100.000 2.407.925,17 3,9 0,85- TRSTHALE2716 1.000.000 998.561,35 1,62 0,35- TRSTPRS12313 6.700.000 6.731.265,76 10,91 2,39- TRSTPRS22312 5.000.000 5.025.181,75 8,15 1,78- TRSVKFB92719 600.000 634.141,43 1,03 0,22- TRSYKBK62914 5.000.000 5.395.079,96 8,75 1,91Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.070.000 61.689.618,81 100 21,83B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYON F_USDTRY0822 (SHORT) -5.315 18,1VİOP UZUN POZİSYON F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.049,26VİOP KISA POZİSYON F_XU0300822 (SHORT) -110 3.121,5D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 63.072.442,03 52,57 22,32EUROBOND US900123CR91 3.100.000 56.898.078,7 47,43 20,13GRUP TOPLAMI- 6.600.000 119.970.520,73 100 42,45E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 15.08.2022 1.431.768,89 1.431.768,89 1,9931 0,5066Katılma Belgesi IJB 497.258 809.735,42 1,1272 0,2865Katılma Belgesi IJP 489.430 777.673,93 1,0826 0,2752Katılma Belgesi IJT 836.756 1.671.553,99 2,3269 0,5915Katılma Belgesi IKL 397.545 1.010.356,24 1,4065 0,3575Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.577.801,38 3,5885 0,9122Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.938.407,13 2,6984 0,6859Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.043.875 18,1582 4,6156Katılma Belgesi ITP 438.029 956.860,77 1,332 0,3386Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.131.208,15 14,1035 3,585Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.466.101,84 2,0409 0,5188Katılma Belgesi TI1 15.296 5.850.029,75 8,1438 2,0701Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.480.680,07 4,8454 1,2316Viob Nakit Teminat 26.688.521,54 26.688.521,54 37,153 9,4438GRUP TOPLAMI- 71.834.574,1 100 25,42ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 282.603.248,2İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ282.603.248,2 % 100 % 100,35B. HAZIR DEĞERLER70.024,11 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar70.024,11 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)30.740,26 % 100a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar30.740,26 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,01D. BORÇLAR (-)a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.428.407,29 % 100 -% 0,51NET VARLIK DEĞERİ281.623.481,51Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7536İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama12.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055692BIST