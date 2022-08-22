***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 28.400 3.021.760 10,05 1,07Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 14.000 4.576.600 15,23 1,62Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 7.870 2.634.876 8,77 0,93Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 86.700 5.938.950 19,76 2,1HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 811.774 6.014.217,57 20,01 2,13Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 247.850 7.869.070 26,18 2,78Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.196.594 30.055.473,57 100 10,63B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.717.248 4,44 0,96- TRSARCL42313 1.100.000 1.109.064,29 1,81 0,39- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.032.557,55 8,22 1,78- TRSENSAE2312 3.370.000 3.393.848,29 5,54 1,2- TRSGRAN23013 10.500.000 10.979.537,64 17,93 3,89- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.931.651,62 3,15 0,68- TRSOPAS22319 1.030.000 1.024.290,95 1,67 0,36- TRSOPAS22418 1.360.000 1.346.863,18 2,2 0,48- TRSOPASA2312 5.000.000 5.151.988,39 8,41 1,82- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.310.735,38 11,94 2,59- TRSTATK42315 2.100.000 2.415.674,58 3,95 0,85- TRSTHALE2716 1.000.000 977.528,21 1,6 0,35- TRSTPRS12313 6.700.000 6.752.684,33 11,03 2,39- TRSTPRS22312 5.000.000 5.040.086,31 8,23 1,78- TRSVKFB92719 600.000 637.203,09 1,04 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.410.971,4 8,84 1,92Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.070.000 61.231.933,21 100 21,67B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYON F_USDTRY0822 (SHORT) -5.315 18,25VİOP UZUN POZİSYON F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.027,36VİOP KISA POZİSYON F_XU0300822 (SHORT) -90 3.298,5D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 62.982.512,04 52,63 22,29EUROBOND US900123CR91 3.100.000 56.680.398,82 47,37 20,06GRUP TOPLAMI- 6.600.000 119.662.910,86 100 42,35E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 15.08.2022 1.952.516,3 1.952.516,3 2,7259 0,691Katılma Belgesi IJB 815.294,77 815.294,77 1,1382 0,2885Katılma Belgesi IJP 781.041,2 781.041,2 1,0904 0,2764Katılma Belgesi IJT 1.665.907,56 1.665.907,56 2,3257 0,5895Katılma Belgesi IKL 1.023.554,74 1.023.554,74 1,429 0,3622Katılma Belgesi IKP 2.576.779,31 2.576.779,31 3,5974 0,9119Katılma Belgesi IPJ 1.937.759,77 1.937.759,77 2,7052 0,6857Katılma Belgesi ISZ 13.174.725 13.174.725 18,3928 4,6623Katılma Belgesi ITP 962.817,53 962.817,53 1,3442 0,3407Katılma Belgesi IYR 10.071.626,73 10.071.626,73 14,0607 3,5642Katılma Belgesi TGE 1.457.33 1.457.331,21 2,0345 0,5157Katılma Belgesi TI1 5.956.466,66 5.956.466,66 8,3156 2,1079Katılma Belgesi TMG 3.500.338,08 3.500.338,08 4,8867 1,2387Viob Nakit Teminat 25.753.459,36 25.753.459,36 35,9536 9,1137GRUP TOPLAMI- 71.629.618,22 99,9999 25,3484ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 282.579.935,86İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ282.579.935,86 % 100 % 100,07B. HAZIR DEĞERLER96.605,51 % 100 % 0,003a) Kasab) Bankalar96.605,51 % 100 % 0,003c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.099.479,58 % 100 % 1,1a) Takastan Alacaklar3.088.067,57 % 100 % 1,09b) Diğer Alacaklar11.412,01 % 0 % 0,004Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,12D. BORÇLAR (-)3.750.501,91 -% 100 -% 1,33a) Takasa Borçlar-2.291.817,72 -% 0,61 -% 0,81b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.458.684,19 -% 0,39 -% 0,52NET VARLIK DEĞERİ282.373.395,27Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,7582İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama19.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057648BIST