***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
22.08.2022 20:07
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 28.400 3.021.760 10,05 1,07
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 14.000 4.576.600 15,23 1,62
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 7.870 2.634.876 8,77 0,93
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 86.700 5.938.950 19,76 2,1
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 811.774 6.014.217,57 20,01 2,13
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 247.850 7.869.070 26,18 2,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.196.594 30.055.473,57 100 10,63
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.717.248 4,44 0,96
- TRSARCL42313 1.100.000 1.109.064,29 1,81 0,39
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.032.557,55 8,22 1,78
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.393.848,29 5,54 1,2
- TRSGRAN23013 10.500.000 10.979.537,64 17,93 3,89
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.931.651,62 3,15 0,68
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.024.290,95 1,67 0,36
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.346.863,18 2,2 0,48
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.151.988,39 8,41 1,82
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.310.735,38 11,94 2,59
- TRSTATK42315 2.100.000 2.415.674,58 3,95 0,85
- TRSTHALE2716 1.000.000 977.528,21 1,6 0,35
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.752.684,33 11,03 2,39
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.040.086,31 8,23 1,78
- TRSVKFB92719 600.000 637.203,09 1,04 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.410.971,4 8,84 1,92
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 59.070.000 61.231.933,21 100 21,67
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP KISA POZİSYON F_USDTRY0822 (SHORT) -5.315 18,25
VİOP UZUN POZİSYON F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.027,36
VİOP KISA POZİSYON F_XU0300822 (SHORT) -90 3.298,5
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 62.982.512,04 52,63 22,29
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 56.680.398,82 47,37 20,06
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 119.662.910,86 100 42,35
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15.08.2022 1.952.516,3 1.952.516,3 2,7259 0,691
Katılma Belgesi IJB 815.294,77 815.294,77 1,1382 0,2885
Katılma Belgesi IJP 781.041,2 781.041,2 1,0904 0,2764
Katılma Belgesi IJT 1.665.907,56 1.665.907,56 2,3257 0,5895
Katılma Belgesi IKL 1.023.554,74 1.023.554,74 1,429 0,3622
Katılma Belgesi IKP 2.576.779,31 2.576.779,31 3,5974 0,9119
Katılma Belgesi IPJ 1.937.759,77 1.937.759,77 2,7052 0,6857
Katılma Belgesi ISZ 13.174.725 13.174.725 18,3928 4,6623
Katılma Belgesi ITP 962.817,53 962.817,53 1,3442 0,3407
Katılma Belgesi IYR 10.071.626,73 10.071.626,73 14,0607 3,5642
Katılma Belgesi TGE 1.457.33 1.457.331,21 2,0345 0,5157
Katılma Belgesi TI1 5.956.466,66 5.956.466,66 8,3156 2,1079
Katılma Belgesi TMG 3.500.338,08 3.500.338,08 4,8867 1,2387
Viob Nakit Teminat 25.753.459,36 25.753.459,36 35,9536 9,1137
GRUP TOPLAMI
- 71.629.618,22 99,9999 25,3484
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 282.579.935,86
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
282.579.935,86 % 100 % 100,07
B. HAZIR DEĞERLER
96.605,51 % 100 % 0,003
a) Kasa
b) Bankalar
96.605,51 % 100 % 0,003
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.099.479,58 % 100 % 1,1
a) Takastan Alacaklar
3.088.067,57 % 100 % 1,09
b) Diğer Alacaklar
11.412,01 % 0 % 0,004
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
3.750.501,91 -% 100 -% 1,33
a) Takasa Borçlar
-2.291.817,72 -% 0,61 -% 0,81
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.458.684,19 -% 0,39 -% 0,52
NET VARLIK DEĞERİ
282.373.395,27
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7582
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
19.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057648
BIST