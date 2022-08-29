***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 28.400 90,74 112,9 3.206.360 9,07 1,12Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 14.000 267,62 343,7 4.811.800 13,62 1,68Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 7.870 303,78 338,9 2.667.143 7,55 0,93Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 86.700 56,56 69,7 6.042.990 17,11 2,09HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- AKBANK T.A.Ş AKBNK 696.700 10,54 11,98 8.346.466 23,62 2,91- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK 525.474 4,73 7 3.678.318 10,41 1,28- 1.222.174 12.024.784 34,03 4,19Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 61.150 38,54 47 2.874.050 8,13 1- TEKFEN HOLDİNG TKFEN 84.200 27,22 27,54 2.318.868 6,56 0,81- 145.350 5.192.918 14,69 1,81Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- EMLAK KONUT GYO EKGYO 351.000 3,77 3,96 1.389.960 3,93 0,48Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.855.494 35.335.955 100 12,3B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 116,11 2.728.534,18 4,45 0,95- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,02 1.111.187,89 1,81 0,39- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 101 5.049.795,7 8,23 1,76- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,01 3.403.982,22 5,55 1,19- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 104,52 10.974.763,72 17,88 3,82- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 113,98 1.937.700,67 3,16 0,67- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 99,74 1.027.331,59 1,67 0,36- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 99,42 1.352.111,53 2,2 0,47- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 103,36 5.167.898,53 8,42 1,8- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 100,95 7.328.735,29 11,94 2,55- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 115,4 2.423.385,06 3,95 0,84- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,13 981.322,06 1,6 0,34- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 101,1 6.773.446,45 11,03 2,36- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 101,08 5.054.125,21 8,23 1,76- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 106,71 640.279,53 1,04 0,22- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 108,54 5.426.909,66 8,84 1,89Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 59.070.000 61.381.509,29 100 21,37B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 59.070.000 61.381.509,29 100 21,37C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 30.09.2022 F_USDTRY0922 (SHORT) -5.250 18,63 18,62VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2022 F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.044,5 1.020,26VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2022 F_XU0301022 (SHORT) -190 3.612,75 3.625GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 100,14 63.637.160,7 52,59 22,16EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 3.100.000 103,57 101,93 57.369.308,15 47,41 19,98- 6.600.000 121.006.468,86 100 42,14GRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 29.08.2022 120.147,95 120.147,95 0,173 0,0418Katılma Belgesi IJB 497.258 798.217,44 1,1492 0,2779Katılma Belgesi IJP 489.430 768.058,09 1,1058 0,2674Katılma Belgesi IJT 836.756 1.730.070,01 2,4907 0,6024Katılma Belgesi IKL 397.545 1.019.713,26 1,4681 0,3551Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.591.750,14 3,7313 0,9025Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.937.035,11 2,7887 0,6745Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.182.335 18,9782 4,5902Katılma Belgesi ITP 438.029 948.447,55 1,3655 0,3303Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.231.227,51 14,7296 3,5626Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.498.975,33 2,158 0,522Katılma Belgesi TI1 14.000 5.393.594,21 7,765 1,8781Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.442.976,71 4,9568 1,1989VOB Nakit Teminat 25.797.791,24 25.797.791,24 37,1403 8,983GRUP TOPLAMI- 69.460.339,55 100 24,19ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 287.184.272,7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ287.184.272,7 % 100 % 100,35B. HAZIR DEĞERLER21.661,59 % 100 % 0,01a) Kasab) Bankalar21.661,59 % 100 % 0,01c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)6.797,98 % 100 % 0a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar6.797,98 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,12D. BORÇLAR (-)-1.368.751,58 % 100 -% 0,48a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.368.751,58 % 100 -% 0,48NET VARLIK DEĞERİ286.191.856,92Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,782İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama26.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058962BIST