***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.08.2022 23:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 28.400 90,74 112,9 3.206.360 9,07 1,12
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 14.000 267,62 343,7 4.811.800 13,62 1,68
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 7.870 303,78 338,9 2.667.143 7,55 0,93
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 86.700 56,56 69,7 6.042.990 17,11 2,09
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- AKBANK T.A.Ş AKBNK 696.700 10,54 11,98 8.346.466 23,62 2,91
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK 525.474 4,73 7 3.678.318 10,41 1,28
- 1.222.174 12.024.784 34,03 4,19
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 61.150 38,54 47 2.874.050 8,13 1
- TEKFEN HOLDİNG TKFEN 84.200 27,22 27,54 2.318.868 6,56 0,81
- 145.350 5.192.918 14,69 1,81
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EMLAK KONUT GYO EKGYO 351.000 3,77 3,96 1.389.960 3,93 0,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.855.494 35.335.955 100 12,3
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 116,11 2.728.534,18 4,45 0,95
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 101,02 1.111.187,89 1,81 0,39
- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 101 5.049.795,7 8,23 1,76
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 101,01 3.403.982,22 5,55 1,19
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 104,52 10.974.763,72 17,88 3,82
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 113,98 1.937.700,67 3,16 0,67
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 99,74 1.027.331,59 1,67 0,36
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 99,42 1.352.111,53 2,2 0,47
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 103,36 5.167.898,53 8,42 1,8
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 100,95 7.328.735,29 11,94 2,55
- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 115,4 2.423.385,06 3,95 0,84
- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,13 981.322,06 1,6 0,34
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 101,1 6.773.446,45 11,03 2,36
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 101,08 5.054.125,21 8,23 1,76
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 106,71 640.279,53 1,04 0,22
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 108,54 5.426.909,66 8,84 1,89
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 59.070.000 61.381.509,29 100 21,37
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 59.070.000 61.381.509,29 100 21,37
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 30.09.2022 F_USDTRY0922 (SHORT) -5.250 18,63 18,62
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2022 F_XAUTRYM0822 (LONG) 14.500 1.044,5 1.020,26
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2022 F_XU0301022 (SHORT) -190 3.612,75 3.625
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 6 3.500.000 99,05 100,14 63.637.160,7 52,59 22,16
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 6 3.100.000 103,57 101,93 57.369.308,15 47,41 19,98
- 6.600.000 121.006.468,86 100 42,14
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 29.08.2022 120.147,95 120.147,95 0,173 0,0418
Katılma Belgesi IJB 497.258 798.217,44 1,1492 0,2779
Katılma Belgesi IJP 489.430 768.058,09 1,1058 0,2674
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.730.070,01 2,4907 0,6024
Katılma Belgesi IKL 397.545 1.019.713,26 1,4681 0,3551
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.591.750,14 3,7313 0,9025
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.937.035,11 2,7887 0,6745
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.182.335 18,9782 4,5902
Katılma Belgesi ITP 438.029 948.447,55 1,3655 0,3303
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.231.227,51 14,7296 3,5626
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.498.975,33 2,158 0,522
Katılma Belgesi TI1 14.000 5.393.594,21 7,765 1,8781
Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.442.976,71 4,9568 1,1989
VOB Nakit Teminat 25.797.791,24 25.797.791,24 37,1403 8,983
GRUP TOPLAMI
- 69.460.339,55 100 24,19
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 287.184.272,7
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
287.184.272,7 % 100 % 100,35
B. HAZIR DEĞERLER
21.661,59 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
21.661,59 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
6.797,98 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
6.797,98 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-1.368.751,58 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.368.751,58 % 100 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
286.191.856,92
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,782
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
26.08.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058962
BIST