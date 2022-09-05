***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 28.400 3.081.400 7,67 1,08Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 14.000 4.715.200 11,73 1,65Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 7.870 2.632.515 6,55 0,92Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 86.700 6.225.060 15,49 2,18HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 1.253.900 16.751.422 41,69 5,86Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 145.350 5.356.182 13,33 1,88Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 351.000 1.421.550 3,54 0,5Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.887.220 40.183.329 100 14,07B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.739.867,23 4,86 0,96- TRSARCL42313 1.100.000 1.113.955,4 1,98 0,39- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.066.936,25 8,99 1,77- TRSENSAE2312 3.370.000 3.414.100,27 6,06 1,2- TRSGRAN23013 5.500.000 5.759.414,31 10,22 2,02- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.943.768,67 3,45 0,68- TRSOPAS22319 1.030.000 1.030.393,46 1,83 0,36- TRSOPAS22418 1.360.000 1.373.801,94 2,44 0,48- TRSOPASA2312 5.000.000 5.183.695,51 9,2 1,82- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.347.742,56 13,04 2,57- TRSTATK42315 2.100.000 2.431.199,63 4,32 0,85- TRSTHALE2716 1.000.000 985.130,64 1,75 0,34- TRSTPRS12313