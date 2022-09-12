***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 53.100 6.435.720 18,81 2,25Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 14.000 4.694.200 13,72 1,64Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 103.200 3.349.872 9,79 1,17Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 17.500 6.142.500 17,95 2,15Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 86.700 6.363.780 18,6 2,23HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 106.400 5.437.040 15,89 1,9Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 351.000 1.793.610 5,24 0,63Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 731.900 34.216.722 100 11,97B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.751.247,36 4,87 0,96- TRSARCL42313 1.100.000 1.117.189,2 1,98 0,39- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.084.145,66 9 1,78- TRSENSAE2312 3.370.000 3.424.374,55 6,06 1,2- TRSGRAN23013 5.500.000 5.775.692,96 10,22 2,02- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.949.855,67 3,45 0,68- TRSOPAS22319 1.030.000 1.033.529,99 1,83 0,36- TRSOPAS22418 1.360.000 1.378.906,38 2,44 0,48- TRSOPASA2312 5.000.000 5.199.543,22 9,2 1,82- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.367.967,27 13,04 2,59- TRSTATK42315 2.100.000 2.439.025,46 4,32 0,85- TRSTHALE2716 1.000.000 988.953,99 1,75 0,35- TRSTPRS12313 6.700.000 6.814.571,56 12,05 2,4- TRSTPRS22312 5.000.000 5.081.779 8,99 1,78- TRSVKFB92719 600.000 646.477,04 1,14 0,23- TRSYKBK62914 5.000.000 5.458.927,14 9,66 1,91Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 54.070.000 56.512.186,45 100 19,8B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 54.070.000 56.512.186,45 100 19,8C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYON F_USDTRY0922 (SHORT) -5.250 18,45VİOP UZUN POZİSYON F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.054,76VİOP KISA POZİSYON F_XU0301022 (SHORT) -500 4.043D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 64.318.435,64 52,66 22,53EUROBOND US900123CR91 3.100.000 57.813.210,71 47,34 20,25GRUP TOPLAMI- 6.600.000 122.131.646,35 100 42,78E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 12/09/2022 7.669.758,63 7.669.758,61 10,5612 2,6866Katılma Belgesi IJB 778.401,71 778.401,71 1,0719 0,2727Katılma Belgesi IJP 746.330,34 746.330,34 1,0277 0,2614Katılma Belgesi IJT 1.764.463,19 1.764.463,19 2,4297 0,6181Katılma Belgesi IKL 1.017.080,72 1.017.080,72 1,4005 0,3563Katılma Belgesi IKP 2.553.493,43 2.553.493,43 3,5161 0,8944Katılma Belgesi IPJ 1.865.965,38 1.865.965,38 2,5694 0,6536Katılma Belgesi ISZ 13.196.335 13.196.335 18,1713 4,6225Katılma Belgesi ITP 911.869,94 911.869,94 1,2556 0,3194Katılma Belgesi IYR 10.314.254,33 10.314.254,33 14,2026 3,6129Katılma Belgesi TGE 1.384.515,38 1.384.515,38 1,9065 0,485Katılma Belgesi TI1 2.211.339,98 2.211.339,98 3,045 0,7746Katılma Belgesi TMG 3.284.700,31 3.284.700,31 4,523 1,1506Viob Nakit Teminat 24.923.542,3 24.923.542,3 34,3195 8,7303GRUP TOPLAMI- 72.622.050,62 100 25,4384ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 285.482.605,42İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ285.482.605,42 % 100 % 98,05B. HAZIR DEĞERLER64.138,7 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar64.138,7 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)12.412.795,87 % 100 % 4,26a) Takastan Alacaklar12.403.189,03 % 99,92 % 4,26b) Diğer Alacaklar9.606,84 % 0,08 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,12D. BORÇLAR (-)-7.139.298,69 % 100 -% 2,45a) Takasa Borçlar-5.758.127 -% 80,65 -% 1,98b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.381.171,69 -% 19,35 -% 0,47NET VARLIK DEĞERİ291.168.117,54Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,81İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama09.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062456BIST