***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
12.09.2022 18:57
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 53.100 6.435.720 18,81 2,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 14.000 4.694.200 13,72 1,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 103.200 3.349.872 9,79 1,17
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 17.500 6.142.500 17,95 2,15
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 86.700 6.363.780 18,6 2,23
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 106.400 5.437.040 15,89 1,9
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 351.000 1.793.610 5,24 0,63
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 731.900 34.216.722 100 11,97
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.751.247,36 4,87 0,96
- TRSARCL42313 1.100.000 1.117.189,2 1,98 0,39
- TRSAYGZA2312 5.000.000 5.084.145,66 9 1,78
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.424.374,55 6,06 1,2
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.775.692,96 10,22 2,02
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.949.855,67 3,45 0,68
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.033.529,99 1,83 0,36
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.378.906,38 2,44 0,48
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.199.543,22 9,2 1,82
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.367.967,27 13,04 2,59
- TRSTATK42315 2.100.000 2.439.025,46 4,32 0,85
- TRSTHALE2716 1.000.000 988.953,99 1,75 0,35
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.814.571,56 12,05 2,4
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.081.779 8,99 1,78
- TRSVKFB92719 600.000 646.477,04 1,14 0,23
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.458.927,14 9,66 1,91
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 54.070.000 56.512.186,45 100 19,8
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 54.070.000 56.512.186,45 100 19,8
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP KISA POZİSYON F_USDTRY0922 (SHORT) -5.250 18,45
VİOP UZUN POZİSYON F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.054,76
VİOP KISA POZİSYON F_XU0301022 (SHORT) -500 4.043
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 64.318.435,64 52,66 22,53
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 57.813.210,71 47,34 20,25
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 122.131.646,35 100 42,78
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 12/09/2022 7.669.758,63 7.669.758,61 10,5612 2,6866
Katılma Belgesi IJB 778.401,71 778.401,71 1,0719 0,2727
Katılma Belgesi IJP 746.330,34 746.330,34 1,0277 0,2614
Katılma Belgesi IJT 1.764.463,19 1.764.463,19 2,4297 0,6181
Katılma Belgesi IKL 1.017.080,72 1.017.080,72 1,4005 0,3563
Katılma Belgesi IKP 2.553.493,43 2.553.493,43 3,5161 0,8944
Katılma Belgesi IPJ 1.865.965,38 1.865.965,38 2,5694 0,6536
Katılma Belgesi ISZ 13.196.335 13.196.335 18,1713 4,6225
Katılma Belgesi ITP 911.869,94 911.869,94 1,2556 0,3194
Katılma Belgesi IYR 10.314.254,33 10.314.254,33 14,2026 3,6129
Katılma Belgesi TGE 1.384.515,38 1.384.515,38 1,9065 0,485
Katılma Belgesi TI1 2.211.339,98 2.211.339,98 3,045 0,7746
Katılma Belgesi TMG 3.284.700,31 3.284.700,31 4,523 1,1506
Viob Nakit Teminat 24.923.542,3 24.923.542,3 34,3195 8,7303
GRUP TOPLAMI
- 72.622.050,62 100 25,4384
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 285.482.605,42
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
285.482.605,42 % 100 % 98,05
B. HAZIR DEĞERLER
64.138,7 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
64.138,7 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
12.412.795,87 % 100 % 4,26
a) Takastan Alacaklar
12.403.189,03 % 99,92 % 4,26
b) Diğer Alacaklar
9.606,84 % 0,08 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-7.139.298,69 % 100 -% 2,45
a) Takasa Borçlar
-5.758.127 -% 80,65 -% 1,98
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.381.171,69 -% 19,35 -% 0,47
NET VARLIK DEĞERİ
291.168.117,54
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,81
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
09.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062456
BIST