***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
19.09.2022 21:00
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 53.100 6.393.240 16,15 2,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 14.000 4.659.200 11,77 1,56
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
- 103.200 3.197.136 8,08 1,07
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 17.500 6.191.500 15,64 2,07
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 86.700 6.411.465 16,2 2,14
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 491.000 5.985.290 15,12 2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 106.400 5.213.600 13,17 1,74
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 351.000 1.533.870 3,87 0,51
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 1.222.900 39.585.301 100 13,23
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.762.674,76 4,91 0,92
- TRSARCL42313 1.100.000 1.120.378,46 1,99 0,37
- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.892.314,46 8,7 1,63
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.434.424,99 6,11 1,15
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.791.784,45 10,3 1,94
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.955.961,73 3,49 0,66
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.036.590,19 1,84 0,36
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.384.029,79 2,46 0,46
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.001.829,31 8,9 1,67
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.387.347,26 13,14 2,47
- TRSTATK42315 2.100.000 2.446.876,48 4,36 0,82
- TRSTHALE2716 1.000.000 992.792,19 1,77 0,33
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.834.792,8 12,16 2,28
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.095.350,25 9,06 1,7
- TRSVKFB92719 600.000 601.951,28 1,07 0,2
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.475.006,64 9,74 1,83
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 54.070.000 56.214.105,03 100 18,79
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 18,43
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.027,06
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301022 (SHORT) -735 3.816
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
- US900123CA66 3.500.000 64.221.828,49 52,67 21,46
- US900123CR91 3.100.000 57.707.345,35 47,33 19,29
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 121.929.173,84 100 5.000.000 13.204.535 16,2005 4,4128
Katılma Belgesi ITP 438.029 911.040,31 1,1177 0,3045
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.378.567,86 12,7334 3,4684
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.435.028,3 1,7606 0,4796
Katılma Belgesi TI1 6.856 2.668.888,91 3,2744 0,8919
Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.271.740,15 4,0141 1,0934
Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.139.882,55 3,8523 1,0493
VOB Nakit Teminat 26.608.415,2 26.608.415,2 32,6456 8,8921
GRUP TOPLAMI
- 81.506.802,04 100 27,24
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 299.235.381,9
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
299.235.381,9 % 100 % 102,43
B. HAZIR DEĞERLER
70.217,52 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
70.217,52 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
17.106,81 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
17.106,81 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
7.533.998,81 % 100 -% 2,58
a) Takasa Borçlar
6.134.073,54 % 81,41 -% 2,1
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
1.399.925,27 % 18,59 -% 0,48
NET VARLIK DEĞERİ
292.136.583,65
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,819
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
16.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064129
BIST