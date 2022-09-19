***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 53.100 6.393.240 16,15 2,14Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 14.000 4.659.200 11,77 1,56Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana Sanayi- 103.200 3.197.136 8,08 1,07Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 17.500 6.191.500 15,64 2,07Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 86.700 6.411.465 16,2 2,14HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 491.000 5.985.290 15,12 2Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 106.400 5.213.600 13,17 1,74Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 351.000 1.533.870 3,87 0,51Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 1.222.900 39.585.301 100 13,23B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.762.674,76 4,91 0,92- TRSARCL42313 1.100.000 1.120.378,46 1,99 0,37- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.892.314,46 8,7 1,63- TRSENSAE2312 3.370.000 3.434.424,99 6,11 1,15- TRSGRAN23013 5.500.000 5.791.784,45 10,3 1,94- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.955.961,73 3,49 0,66- TRSOPAS22319 1.030.000 1.036.590,19 1,84 0,36- TRSOPAS22418 1.360.000 1.384.029,79 2,46 0,46- TRSOPASA2312 5.000.000 5.001.829,31 8,9 1,67- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.387.347,26 13,14 2,47- TRSTATK42315 2.100.000 2.446.876,48 4,36 0,82- TRSTHALE2716 1.000.000 992.792,19 1,77 0,33- TRSTPRS12313 6.700.000 6.834.792,8 12,16 2,28- TRSTPRS22312 5.000.000 5.095.350,25 9,06 1,7- TRSVKFB92719 600.000 601.951,28 1,07 0,2- TRSYKBK62914 5.000.000 5.475.006,64 9,74 1,83Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 54.070.000 56.214.105,03 100 18,79B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 18,43VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.027,06VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301022 (SHORT) -735 3.816GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI- US900123CA66 3.500.000 64.221.828,49 52,67 21,46- US900123CR91 3.100.000 57.707.345,35 47,33 19,29GRUP TOPLAMI- 6.600.000 121.929.173,84 100 40,75E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 19.09.2022 3.442.985,47 3.442.985,47 4,2242 1,1506BPP 19.09.2022 7.649.855,19 7.649.855,19 9,3855 2,5565Katılma Belgesi IJB 497.258 787.620,87 0,9663 0,2632Katılma Belgesi IJP 489.430 753.987,96 0,9251 0,252Katılma Belgesi IJT 836.756 1.784.126,96 2,1889 0,5962Katılma Belgesi IKL 397.545 1.021.360,69 1,2531 0,3413Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.551.513,82 3,1304 0,8527Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.897.252,8 2,3277 0,634Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.204.535 16,2005 4,4128Katılma Belgesi ITP 438.029 911.040,31 1,1177 0,3045Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.378.567,86 12,7334 3,4684Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.435.028,3 1,7606 0,4796Katılma Belgesi TI1 6.856 2.668.888,91 3,2744 0,8919Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.271.740,15 4,0141 1,0934Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.139.882,55 3,8523 1,0493VOB Nakit Teminat 26.608.415,2 26.608.415,2 32,6456 8,8921GRUP TOPLAMI- 81.506.802,04 100 27,24ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 299.235.381,9İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ299.235.381,9 % 100 % 102,43B. HAZIR DEĞERLER70.217,52 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar70.217,52 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)17.106,81 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar17.106,81 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,12D. BORÇLAR (-)7.533.998,81 % 100 -% 2,58a) Takasa Borçlar6.134.073,54 % 81,41 -% 2,1b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar1.399.925,27 % 18,59 -% 0,48NET VARLIK DEĞERİ292.136.583,65Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,819İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama16.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064129BIST