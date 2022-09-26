***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 24.500 2.942.450 9,12 1,01Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 14.000 4.303.600 13,35 1,47Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 17.500 5.999.000 18,6 2,05Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 94.800 6.716.580 20,84 2,3HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 317.400 10.891.160 33,77 3,72Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- 351.000 1.393.470 4,32 0,48Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 819.200 32.246.260 100 11,03B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.774.149,62 4,92 0,95- TRSARCL42313 1.100.000 1.123.607,6 1,99 0,38- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.909.913,34 8,71 1,68- TRSENSAE2312 3.370.000 3.444.792,43 6,11 1,18- TRSGRAN23013 5.500.000 5.808.192,41 10,3 1,99- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.962.086,91 3,49 0,67- TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.771,56 1,84 0,36- TRSOPAS22418 1.360.000 1.389.172,24 2,46 0,48- TRSOPASA2312 5.000.000 5.017.316,8 8,9 1,72- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.408.172,59 13,14 2,53- TRSTATK42315 2.100.000 2.454.752,78 4,35 0,84- TRSTHALE2716 1.000.000 979.207,5 1,75 0,32- TRSTPRS12313 6.700.000 6.855.535,33 12,16 2,34- TRSTPRS22312 5.000.000 5.109.334,37 9,07 1,75- TRSVKFB92719 600.000 603.658,26 1,07 0,21- TRSYKBK62914 5.000.000 5.491.133,51 9,74 1,88Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 54.070.000 56.370.797,24 100 19,28B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 54.070.000 56.370.797,24 100 19,28C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0922 (SHORT) -5.400 18,52VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.019,13VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301022 (SHORT) -580 3.665GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 63.661.744,4 52,3 21,77EUROBOND US900123CR91 3.100.000 58.066.355,99 47,7 19,85GRUP TOPLAMI- 6.600.000 121.728.100,39 100 41,62E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 26.09.2022 4.430.419,11 4.430.419,11 5,396 1,5149BPP 26.09.2022 7.353.995,11 7.353.995,11 8,9567 2,5146Katılma Belgesi IJB 497.258 759.422,36 0,9249 0,2597Katılma Belgesi IJP 489.430 729.492,48 0,8885 0,2494Katılma Belgesi IJT 836.756 1.812.867,02 2,208 0,6199Katılma Belgesi IKL 397.545 995.020,55 1,2119 0,3402Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.482.716,97 3,0238 0,8489Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.849.906,72 2,2531 0,6326Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.211.665 16,0909 4,5176Katılma Belgesi ITP 438.029 886.406,44 1,0796 0,3031Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.382.009,38 12,6446 3,55Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.411.874,5 1,7196 0,4828Katılma Belgesi TI1 4.296 1.677.898,96 2,0436 0,5737Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.176.381,15 3,8686 1,0861Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.126.339,95 3,8077 1,069VOB Nakit Teminat 27.819.786,73 27.819.786,73 33,8827 9,5126GRUP TOPLAMI- 82.106.202,43 100 28,08ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 292.451.360,04İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ292.451.360,04 % 100 % 100,21B. HAZIR DEĞERLER1.088.787,87 % 100 % 0,37a) Kasab) Bankalar1.088.787,87 % 100 % 0,37c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)5.813.348,66 % 100 % 1,99a) Takastan Alacaklar5.801.169,97 % 99,79 % 1,99b) Diğer Alacaklar12.178,69 % 0,21 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)347.876,23 % 100 % 0,12D. BORÇLAR (-)-7.875.250,14 % 100 -% 2,7a) Takasa Borçlar-6.446.190 % 81,85 -% 2,21b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.429.060,14 % 18,15 -% 0,49NET VARLIK DEĞERİ291.826.122,66Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,8171İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama23.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065383BIST