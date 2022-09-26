***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
26.09.2022 21:29
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 24.500 2.942.450 9,12 1,01
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 14.000 4.303.600 13,35 1,47
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 17.500 5.999.000 18,6 2,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 94.800 6.716.580 20,84 2,3
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 317.400 10.891.160 33,77 3,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 351.000 1.393.470 4,32 0,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 819.200 32.246.260 100 11,03
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRFMCBFE2215 2.350.000 2.774.149,62 4,92 0,95
- TRSARCL42313 1.100.000 1.123.607,6 1,99 0,38
- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.909.913,34 8,71 1,68
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.444.792,43 6,11 1,18
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.808.192,41 10,3 1,99
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.962.086,91 3,49 0,67
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.039.771,56 1,84 0,36
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.389.172,24 2,46 0,48
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.017.316,8 8,9 1,72
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.408.172,59 13,14 2,53
- TRSTATK42315 2.100.000 2.454.752,78 4,35 0,84
- TRSTHALE2716 1.000.000 979.207,5 1,75 0,32
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.855.535,33 12,16 2,34
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.109.334,37 9,07 1,75
- TRSVKFB92719 600.000 603.658,26 1,07 0,21
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.491.133,51 9,74 1,88
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 54.070.000 56.370.797,24 100 19,28
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 54.070.000 56.370.797,24 100 19,28
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY0922 (SHORT) -5.400 18,52
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.019,13
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301022 (SHORT) -580 3.665
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 63.661.744,4 52,3 21,77
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 58.066.355,99 47,7 19,85
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 121.728.100,39 100 41,62
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 26.09.2022 4.430.419,11 4.430.419,11 5,396 1,5149
BPP 26.09.2022 7.353.995,11 7.353.995,11 8,9567 2,5146
Katılma Belgesi IJB 497.258 759.422,36 0,9249 0,2597
Katılma Belgesi IJP 489.430 729.492,48 0,8885 0,2494
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.812.867,02 2,208 0,6199
Katılma Belgesi IKL 397.545 995.020,55 1,2119 0,3402
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.482.716,97 3,0238 0,8489
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.849.906,72 2,2531 0,6326
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.211.665 16,0909 4,5176
Katılma Belgesi ITP 438.029 886.406,44 1,0796 0,3031
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.382.009,38 12,6446 3,55
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.411.874,5 1,7196 0,4828
Katılma Belgesi TI1 4.296 1.677.898,96 2,0436 0,5737
Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.176.381,15 3,8686 1,0861
Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.126.339,95 3,8077 1,069
VOB Nakit Teminat 27.819.786,73 27.819.786,73 33,8827 9,5126
GRUP TOPLAMI
- 82.106.202,43 100 28,08
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 292.451.360,04
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
292.451.360,04 % 100 % 100,21
B. HAZIR DEĞERLER
1.088.787,87 % 100 % 0,37
a) Kasa
b) Bankalar
1.088.787,87 % 100 % 0,37
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
5.813.348,66 % 100 % 1,99
a) Takastan Alacaklar
5.801.169,97 % 99,79 % 1,99
b) Diğer Alacaklar
12.178,69 % 0,21 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
347.876,23 % 100 % 0,12
D. BORÇLAR (-)
-7.875.250,14 % 100 -% 2,7
a) Takasa Borçlar
-6.446.190 % 81,85 -% 2,21
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.429.060,14 % 18,15 -% 0,49
NET VARLIK DEĞERİ
291.826.122,66
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8171
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
23.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065383
BIST