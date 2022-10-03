***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.10.2022 19:33
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 24.500 119,3 115,7 2.834.650 9,19 0,97
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 14.000 267,62 289,6 4.054.400 13,14 1,38
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 17.500 332,74 327 5.722.500 18,55 1,95
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 94.800 57,74 70,6 6.692.880 21,69 2,28
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- KOÇ HOLDİNG KCHOL 106.400 44,01 45,4 4.830.560 15,65 1,65
- T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SISE 211.000 27,4 25,42 5.363.620 17,38 1,83
- 317.400 10.194.180 33,03 3,48
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- EMLAK KONUT GAYRİMENKUL EKGYO 351.000 3,77 3,87 1.358.370 4,4 0,46
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 819.200 30.856.980 100 10,51
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 118,54 2.785.672,14 4,96 0,95
- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 102,43 1.126.771,6 2 0,38
- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 98,5 4.925.083,29 8,76 1,68
- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 102,52 3.454.838,24 6,15 1,18
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 5.500.000 100 105,9 5.824.251,73 10,36 1,98
- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 115,78 1.968.231,28 3,5 0,67
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 101,25 1.042.841,95 1,86 0,36
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 102,52 1.394.333,79 2,48 0,47
- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,64 5.031.926,85 8,95 1,71
- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 102,31 7.427.794,36 13,21 2,53
- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 117,27 2.462.654,43 4,38 0,84
- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,21 982.079,71 1,75 0,33
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,62 6.875.686,58 12,23 2,34
- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 102,46 5.122.864,13 9,11 1,74
- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 100,9 605.370,07 1,08 0,21
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 103,7 5.184.863,37 9,22 1,77
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 54.070.000 56.215.263,51 100 19,15
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 54.070.000 56.215.263,51 100 19,15
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2022 F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 19,17
VIOP UZUNİSYONLAR 31.10.2022 F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.039,37
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2022 F_XU0301022 (SHORT) -730 3.545,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 3.500.000 99,05 99,22 64.310.015,23 52,21 21,9
EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 3.100.000 103,57 102,52 58.856.357,01 47,79 20,05
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 123.166.372,24 100 41,95
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 03.10.2022 10.014.465,75 10.014.465,75 12,0138 3,411
BPP 03.10.2022 1.326.916,71 1.326.916,71 1,5918 0,452
BPP 03.10.2022 675.976,44 675.976,44 0,8109 0,2302
Katılma Belgesi IJB 497.258 753.726,77 0,9042 0,2567
Katılma Belgesi IJP 489.430 712.127,01 0,8543 0,2426
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.768.887,96 2,122 0,6025
Katılma Belgesi IKL 397.545 1.004.606,15 1,2052 0,3422
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.373.768,28 2,8477 0,8085
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.769.509,24 2,1228 0,6027
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.214.800 15,8531 4,501
Katılma Belgesi ITP 438.029 877.830,27 1,0531 0,299
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.372.975,38 12,4439 3,5331
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.366.417,78 1,6392 0,4654
Katılma Belgesi TI1 4.156 1.628.440,92 1,9536 0,5547
Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.112.451,42 3,7338 1,0601
Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.115.653,07 3,7377 1,0612
VOB Nakit Teminat 29.269.337,97 29.269.337,97 35,1129 9,9692
GRUP TOPLAMI
- 83.357.891,12 100 28,39
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 293.596.506,86
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
293.596.506,86 % 100 % 100,45
B. HAZIR DEĞERLER
71.715,36 % 100 % 0,02
a) Kasa
b) Bankalar
71.715,36 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
5.824,3 % 100 % 0
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
5.824,3 % 100 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
765.914,02 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-2.166.710,47 % 100 -% 0,74
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.166.710,47 % 100 -% 0,74
NET VARLIK DEĞERİ
292.273.250,07
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8199
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066859
BIST