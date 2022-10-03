***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BIMAS 24.500 119,3 115,7 2.834.650 9,19 0,97Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS 14.000 267,62 289,6 4.054.400 13,14 1,38Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. FROTO 17.500 332,74 327 5.722.500 18,55 1,95Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- TÜRK HAVA YOLLARI A.O. THYAO 94.800 57,74 70,6 6.692.880 21,69 2,28HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- KOÇ HOLDİNG KCHOL 106.400 44,01 45,4 4.830.560 15,65 1,65- T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SISE 211.000 27,4 25,42 5.363.620 17,38 1,83- 317.400 10.194.180 33,03 3,48Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları- EMLAK KONUT GAYRİMENKUL EKGYO 351.000 3,77 3,87 1.358.370 4,4 0,46Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 819.200 30.856.980 100 10,51B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- MERCEDES BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 06.10.2022 TRFMCBFE2215 1 2.350.000 100 118,54 2.785.672,14 4,96 0,95- ARÇELİK A.Ş. 27.04.2023 TRSARCL42313 4 1.100.000 100 102,43 1.126.771,6 2 0,38- AYGAZ A.Ş. 11.12.2023 TRSAYGZA2312 4 5.000.000 100 98,5 4.925.083,29 8,76 1,68- ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 13.10.2023 TRSENSAE2312 4 3.370.000 100 102,52 3.454.838,24 6,15 1,18- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 5.500.000 100 105,9 5.824.251,73 10,36 1,98- KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 01.12.2022 TRSKCTFA2216 1 1.700.000 100 115,78 1.968.231,28 3,5 0,67- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4 1.030.000 100 101,25 1.042.841,95 1,86 0,36- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 4 1.360.000 100 102,52 1.394.333,79 2,48 0,47- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 4 5.000.000 100 100,64 5.031.926,85 8,95 1,71- OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. 31.10.2023 TRSOYKCE2313 4 7.260.000 100 102,31 7.427.794,36 13,21 2,53- TAT GIDA A.Ş. 18.04.2023 TRSTATK42315 1 2.100.000 100 117,27 2.462.654,43 4,38 0,84- T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 98,21 982.079,71 1,75 0,33- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 20.01.2023 TRSTPRS12313 4 6.700.000 100 102,62 6.875.686,58 12,23 2,34- TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 03.02.2023 TRSTPRS22312 4 5.000.000 100 102,46 5.122.864,13 9,11 1,74- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 100,9 605.370,07 1,08 0,21- YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 103,7 5.184.863,37 9,22 1,77Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 54.070.000 56.215.263,51 100 19,15B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 54.070.000 56.215.263,51 100 19,15C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2022 F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 19,17VIOP UZUNİSYONLAR 31.10.2022 F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.039,37VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2022 F_XU0301022 (SHORT) -730 3.545,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND 23.03.2023 US900123CA66 3.500.000 99,05 99,22 64.310.015,23 52,21 21,9EUROBOND 25.12.2023 US900123CR91 3.100.000 103,57 102,52 58.856.357,01 47,79 20,05GRUP TOPLAMI- 6.600.000 123.166.372,24 100 41,95E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 03.10.2022 10.014.465,75 10.014.465,75 12,0138 3,411BPP 03.10.2022 1.326.916,71 1.326.916,71 1,5918 0,452BPP 03.10.2022 675.976,44 675.976,44 0,8109 0,2302Katılma Belgesi IJB 497.258 753.726,77 0,9042 0,2567Katılma Belgesi IJP 489.430 712.127,01 0,8543 0,2426Katılma Belgesi IJT 836.756 1.768.887,96 2,122 0,6025Katılma Belgesi IKL 397.545 1.004.606,15 1,2052 0,3422Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.373.768,28 2,8477 0,8085Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.769.509,24 2,1228 0,6027Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.214.800 15,8531 4,501Katılma Belgesi ITP 438.029 877.830,27 1,0531 0,299Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.372.975,38 12,4439 3,5331Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.366.417,78 1,6392 0,4654Katılma Belgesi TI1 4.156 1.628.440,92 1,9536 0,5547Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.112.451,42 3,7338 1,0601Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.115.653,07 3,7377 1,0612VOB Nakit Teminat 29.269.337,97 29.269.337,97 35,1129 9,9692GRUP TOPLAMI- 83.357.891,12 100 28,39ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 293.596.506,86İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ293.596.506,86 % 100 % 100,45B. HAZIR DEĞERLER71.715,36 % 100 % 0,02a) Kasab) Bankalar71.715,36 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)5.824,3 % 100 % 0a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar5.824,3 % 100 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)765.914,02 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-2.166.710,47 % 100 -% 0,74a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.166.710,47 % 100 -% 0,74NET VARLIK DEĞERİ292.273.250,07Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,8199İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.09.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066859BIST