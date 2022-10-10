***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.900 7.239.760 17,8 2,43Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 26.000 9.123.400 22,43 3,05Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 94.800 7.982.160 19,63 2,68HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 362.400 13.220.520 32,52 4,44Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 528.600 40.662.640 100 13,64B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL42313 1.100.000 1.129.884,29 2,11 0,38- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.939.894,1 9,22 1,66- TRSENSAE2312 3.370.000 3.464.705,21 6,46 1,16- TRSGRAN23013 5.500.000 5.840.064,73 10,9 1,96- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.974.394,88 3,68 0,66- TRSOPAS22319 1.030.000 1.045.855,45 1,95 0,35- TRSOPAS22418 1.360.000 1.399.514,53 2,61 0,47- TRSOPASA2312 5.000.000 5.045.772,5 9,41 1,69- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.446.897,48 13,89 2,5- TRSTATK42315 2.100.000 2.470.581,51 4,62 0,84- TRSTHALE2716 1.000.000 984.960,36 1,84 0,33- TRSTPRS12313 6.700.000 6.895.471,3 12,87 2,31- TRSTPRS22312 5.000.000 5.136.117,59 9,58 1,72- TRSVKFB92719 600.000 607.086,74 1,13 0,2- TRSYKBK62914 5.000.000 5.213.863,06 9,73 1,75Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 51.720.000 53.595.063,71 100 17,98B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 51.720.000 53.595.063,71 100 17,98C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 18,92VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.041,73VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301022 (SHORT) -790 3.997,5GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 64.523.213,8 52,21 21,65EUROBOND US900123CR91 3.100.000 59.067.906,76 47,79 19,82GRUP TOPLAMI- 6.600.000 Katılma Belgesi IJB 497.258 777.125,24 0,969 0,2607Katılma Belgesi IJP 489.430 726.896,54 0,9064 0,2439Katılma Belgesi IJT 836.756 1.841.125,1 2,2958 0,6177Katılma Belgesi IKL 397.545 1.034.653,8 1,2902 0,3471Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.429.660,74 3,0296 0,8152Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.798.799,36 2,243 0,6035Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.220.350 16,485 4,4357Katılma Belgesi ITP 438.029 901.316,07 1,1239 0,3024Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.475.360,78 13,0622 3,5147Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.439.593,6 1,7951 0,483Katılma Belgesi TI1 11.231 4.414.797,7 5,505 1,4813Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.204.796,98 3,9962 1,0753Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.253.552,12 4,057 1,0916VOB Nakit Teminat 27.390.571,7 27.390.571,7 34,1545 9,1901GRUP TOPLAMI- 80.196.109,09 100 26,91ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 298.044.933,37İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ298.044.933,37 % 100 % 100,63B. HAZIR DEĞERLER91.252,37 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar91.252,37 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.021.582,47 % 100 % 1,02a) Takastan Alacaklar3.004.559,97 % 99,44 % 1,01b) Diğer Alacaklar17.022,5 % 0,56 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)777.936,5 % 100 % 0,26D. BORÇLAR (-)-5.765.828,2 % 100 -% 1,95a) Takasa Borçlar-3.722.034 % 64,55 -% 1,26b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.043.794,2 % 35,45 -% 0,69NET VARLIK DEĞERİ296.169.876,51Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,8442İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama07.10.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070205BIST