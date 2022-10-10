***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
10.10.2022 17:54
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.900 7.239.760 17,8 2,43
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 26.000 9.123.400 22,43 3,05
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 94.800 7.982.160 19,63 2,68
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 362.400 13.220.520 32,52 4,44
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 528.600 40.662.640 100 13,64
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL42313 1.100.000 1.129.884,29 2,11 0,38
- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.939.894,1 9,22 1,66
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.464.705,21 6,46 1,16
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.840.064,73 10,9 1,96
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.974.394,88 3,68 0,66
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.045.855,45 1,95 0,35
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.399.514,53 2,61 0,47
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.045.772,5 9,41 1,69
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.446.897,48 13,89 2,5
- TRSTATK42315 2.100.000 2.470.581,51 4,62 0,84
- TRSTHALE2716 1.000.000 984.960,36 1,84 0,33
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.895.471,3 12,87 2,31
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.136.117,59 9,58 1,72
- TRSVKFB92719 600.000 607.086,74 1,13 0,2
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.213.863,06 9,73 1,75
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 51.720.000 53.595.063,71 100 17,98
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 51.720.000 53.595.063,71 100 17,98
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 18,92
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 1.041,73
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301022 (SHORT) -790 3.997,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 64.523.213,8 52,21 21,65
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 59.067.906,76 47,79 19,82
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 Katılma Belgesi IJB 497.258 777.125,24 0,969 0,2607
Katılma Belgesi IJP 489.430 726.896,54 0,9064 0,2439
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.841.125,1 2,2958 0,6177
Katılma Belgesi IKL 397.545 1.034.653,8 1,2902 0,3471
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.429.660,74 3,0296 0,8152
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.798.799,36 2,243 0,6035
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.220.350 16,485 4,4357
Katılma Belgesi ITP 438.029 901.316,07 1,1239 0,3024
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.475.360,78 13,0622 3,5147
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.439.593,6 1,7951 0,483
Katılma Belgesi TI1 11.231 4.414.797,7 5,505 1,4813
Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.204.796,98 3,9962 1,0753
Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.253.552,12 4,057 1,0916
VOB Nakit Teminat 27.390.571,7 27.390.571,7 34,1545 9,1901
GRUP TOPLAMI
- 80.196.109,09 100 26,91
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 298.044.933,37
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
298.044.933,37 % 100 % 100,63
B. HAZIR DEĞERLER
91.252,37 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
91.252,37 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.021.582,47 % 100 % 1,02
a) Takastan Alacaklar
3.004.559,97 % 99,44 % 1,01
b) Diğer Alacaklar
17.022,5 % 0,56 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
777.936,5 % 100 % 0,26
D. BORÇLAR (-)
-5.765.828,2 % 100 -% 1,95
a) Takasa Borçlar
-3.722.034 % 64,55 -% 1,26
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.043.794,2 % 35,45 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
296.169.876,51
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8442
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
07.10.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070205
BIST