***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
24.10.2022 20:24
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 24.500 3.479.000 8,13 1,15
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 20.900 7.942.000 18,57 2,64
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 26.000 9.419.800 22,02 3,13
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 94.800 9.285.660 21,71 3,08
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 286.500 4.455.075 10,42 1,47
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 256.000 8.192.000 19,15 2,72
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 708.700 42.773.535 100 14,19
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSARCL42313 1.100.000 1.136.041,94 2,11 0,38
- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.969.866 9,25 1,65
- TRSENSAE2312 3.370.000 3.346.453,46 6,23 1,11
- TRSGRAN23013 5.500.000 5.871.443,54 10,93 1,95
- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.986.838,25 3,7 0,66
- TRSOPAS22319 1.030.000 1.051.854,08 1,96 0,35
- TRSOPAS22418 1.360.000 1.409.933,81 2,62 0,47
- TRSOPASA2312 5.000.000 5.072.731,85 9,44 1,68
- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.485.041,3 13,93 2,48
- TRSTATK42315 2.100.000 2.486.512,31 4,62 0,83
- TRSTHALE2716 1.000.000 976.362,37 1,82 0,32
- TRSTPRS12313 6.700.000 6.934.689,97 12,9 2,3
- TRSTPRS22312 5.000.000 5.165.379,03 9,61 1,71
- TRSVKFB92719 600.000 610.534,7 1,14 0,2
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.235.164,8 9,74 1,74
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 51.720.000 53.738.847,42 100 17,83
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 51.720.000 53.738.847,42 100 17,83
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 18,65
VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 985,77
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301022 (SHORT) -675 4.298,75
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND US900123CA66 3.500.000 64.629.551,08 52,17 21,45
EUROBOND US900123CR91 3.100.000 59.260.973,62 47,83 19,66
GRUP TOPLAMI
- 6.600.000 123.890.524,69 100 41,11
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 24.10.2022 4.644.823,58 4.644.823,57 5,7394 1,5414
BPP 24.10.2022 4.989.350,16 4.989.350,15 6,1651 1,6558
Katılma Belgesi IJB 497.258 754.820,74 0,9327 0,2505
Katılma Belgesi IJP 489.430 709.123,87 0,8762 0,2353
Katılma Belgesi IJT 836.756 1.879.585,76 2,3225 0,6238
Katılma Belgesi IKL 397.545 1.028.029,11 1,2703 0,3412
Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.353.335,05 2,9079 0,781
Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.714.930,24 2,1191 0,5691
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.322.740 16,4623 4,4213
Katılma Belgesi ITP 438.029 872.971,65 1,0787 0,2897
Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.595.168,92 13,092 3,5161
Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.360.936,14 1,6817 0,4516
Katılma Belgesi TI1 11.231 4.444.319,89 5,4917 1,4749
Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.162.655,86 3,908 1,0496
Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.096.958,38 3,8268 1,0278
VOB Nakit Teminat 25.998.834,69 25.998.834,69 32,1257 8,628
GRUP TOPLAMI
- 80.928.584,02 100 26,86
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 301.331.491,12
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
301.331.491,12 % 100 % 100,82
B. HAZIR DEĞERLER
93.678,42 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
93.678,42 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
3.356.104,45 % 100 % 1,12
a) Takastan Alacaklar
3.339.081,95 % 99,49 % 1,12
b) Diğer Alacaklar
17.022,5 % 0,51 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
810.788,04 % 100 % 0
D. BORÇLAR (-)
-6.698.440,63 % 100 -% 2,24
a) Takasa Borçlar
-4.602.845 % 68,72 -% 1,54
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.095.595,63 % 31,28 -% 0,7
NET VARLIK DEĞERİ
298.893.621,4
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,8611
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
21.10.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073735
BIST