***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları- 24.500 3.479.000 8,13 1,15Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri- 20.900 7.942.000 18,57 2,64Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım- 26.000 9.419.800 22,02 3,13Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırma- 94.800 9.285.660 21,71 3,08HaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans Kurumları- 286.500 4.455.075 10,42 1,47Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 256.000 8.192.000 19,15 2,72Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 708.700 42.773.535 100 14,19B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvil- TRSARCL42313 1.100.000 1.136.041,94 2,11 0,38- TRSAYGZA2312 5.000.000 4.969.866 9,25 1,65- TRSENSAE2312 3.370.000 3.346.453,46 6,23 1,11- TRSGRAN23013 5.500.000 5.871.443,54 10,93 1,95- TRSKCTFA2216 1.700.000 1.986.838,25 3,7 0,66- TRSOPAS22319 1.030.000 1.051.854,08 1,96 0,35- TRSOPAS22418 1.360.000 1.409.933,81 2,62 0,47- TRSOPASA2312 5.000.000 5.072.731,85 9,44 1,68- TRSOYKCE2313 7.260.000 7.485.041,3 13,93 2,48- TRSTATK42315 2.100.000 2.486.512,31 4,62 0,83- TRSTHALE2716 1.000.000 976.362,37 1,82 0,32- TRSTPRS12313 6.700.000 6.934.689,97 12,9 2,3- TRSTPRS22312 5.000.000 5.165.379,03 9,61 1,71- TRSVKFB92719 600.000 610.534,7 1,14 0,2- TRSYKBK62914 5.000.000 5.235.164,8 9,74 1,74Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMI- 51.720.000 53.738.847,42 100 17,83B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI- 51.720.000 53.738.847,42 100 17,83C. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARVIOP KISA POZİSYONLAR F_USDTRY1022 (SHORT) -5.400 18,65VIOP UZUN POZİSYONLAR F_XAUTRYM1022 (LONG) 15.200 985,77VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0301022 (SHORT) -675 4.298,75GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIEUROBOND US900123CA66 3.500.000 64.629.551,08 52,17 21,45EUROBOND US900123CR91 3.100.000 59.260.973,62 47,83 19,66GRUP TOPLAMI- 6.600.000 123.890.524,69 100 41,11E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BPP 24.10.2022 4.644.823,58 4.644.823,57 5,7394 1,5414BPP 24.10.2022 4.989.350,16 4.989.350,15 6,1651 1,6558Katılma Belgesi IJB 497.258 754.820,74 0,9327 0,2505Katılma Belgesi IJP 489.430 709.123,87 0,8762 0,2353Katılma Belgesi IJT 836.756 1.879.585,76 2,3225 0,6238Katılma Belgesi IKL 397.545 1.028.029,11 1,2703 0,3412Katılma Belgesi IKP 1.173.447 2.353.335,05 2,9079 0,781Katılma Belgesi IPJ 368.031 1.714.930,24 2,1191 0,5691Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 13.322.740 16,4623 4,4213Katılma Belgesi ITP 438.029 872.971,65 1,0787 0,2897Katılma Belgesi IYR 215.095.394 10.595.168,92 13,092 3,5161Katılma Belgesi TGE 16.363.109 1.360.936,14 1,6817 0,4516Katılma Belgesi TI1 11.231 4.444.319,89 5,4917 1,4749Katılma Belgesi TMG 11.771.263 3.162.655,86 3,908 1,0496Katılma Belgesi TTA 29.440.447 3.096.958,38 3,8268 1,0278VOB Nakit Teminat 25.998.834,69 25.998.834,69 32,1257 8,628GRUP TOPLAMI- 80.928.584,02 100 26,86ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 301.331.491,12İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ301.331.491,12 % 100 % 100,82B. HAZIR DEĞERLER93.678,42 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar93.678,42 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)3.356.104,45 % 100 % 1,12a) Takastan Alacaklar3.339.081,95 % 99,49 % 1,12b) Diğer Alacaklar17.022,5 % 0,51 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)810.788,04 % 100 % 0D. BORÇLAR (-)-6.698.440,63 % 100 -% 2,24a) Takasa Borçlar-4.602.845 % 68,72 -% 1,54b) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.095.595,63 % 31,28 -% 0,7NET VARLIK DEĞERİ298.893.621,4Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,8611İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama21.10.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073735BIST