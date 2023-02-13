***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.02.2023 16:33
2,0605
Vadeli mevduat 09.03.2023 6.500.000 6.569.175,6 5,3098 2,0605
Vadeli mevduat 09.03.2023 6.500.000 6.571.623,13 5,3118 2,0613
Vadeli mevduat 08.03.2023 7.500.000 7.557.033,83 6,1083 2,3704
VOB Nakit Teminat 28.473.264,53 28.473.264,53 23,0148 8,931
GRUP TOPLAMI
- 123.717.415,34 100 38,81
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 318.812.200,93
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
318.812.200,93 % 100 % 100,44
B. HAZIR DEĞERLER
90.684,47 % 100 % 0,03
a) Kasa
b) Bankalar
90.684,47 % 100 % 0,03
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
41.670,52 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
41.670,52 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
649.039,4 % 100 % 0,2
D. BORÇLAR (-)
-2.180.477,03 % 100 -% 0,69
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-2.180.477,03 % 100 -% 0,69
NET VARLIK DEĞERİ
317.413.118,29
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,9764
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama
10.02.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112928
BIST