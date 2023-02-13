***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









2,0605Vadeli mevduat 09.03.2023 6.500.000 6.569.175,6 5,3098 2,0605Vadeli mevduat 09.03.2023 6.500.000 6.571.623,13 5,3118 2,0613Vadeli mevduat 08.03.2023 7.500.000 7.557.033,83 6,1083 2,3704VOB Nakit Teminat 28.473.264,53 28.473.264,53 23,0148 8,931GRUP TOPLAMI- 123.717.415,34 100 38,81ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 318.812.200,93İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ318.812.200,93 % 100 % 100,44B. HAZIR DEĞERLER90.684,47 % 100 % 0,03a) Kasab) Bankalar90.684,47 % 100 % 0,03c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)41.670,52 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar41.670,52 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)649.039,4 % 100 % 0,2D. BORÇLAR (-)-2.180.477,03 % 100 -% 0,69a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücretic) Ödenecek Vergiç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-2.180.477,03 % 100 -% 0,69NET VARLIK DEĞERİ317.413.118,29Pay Sayısı160.599.284Pay Başına Net Aktif Değer1,9764İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Açıklama10.02.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112928BIST