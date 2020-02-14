***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.03.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni GVK'nın Geçici 67. maddesi ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde temettü dağıtımlarında menkul kıymet yatırım ortaklıkları % 0 oranında stopaj kesintisi uygulamaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISYT00012 Peşin 0,3430000 34,3 0 0,3430000 34,3B Grubu, ISYAT, TRAISYAT91Q5 Peşin 0,3430000 34,3 0 0,3430000 34,3Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 23.03.2020 25.03.2020 24.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISYT00012 0 0B Grubu, ISYAT, TRAISYAT91Q5 0 0KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 160.599.2842. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 42.422.903Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz bulunmamaktadır* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 64.271.268 64.974.7044. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 64.271.268 64.974.7046. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.248.735,2 3.248.735,28. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.022.532,8 61.725.968,8Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.022.532,8 61.725.968,811. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 12.204.506,56* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 42.881.047,8516. Genel Kanuni Yedek Akçe 4.705.559,02 4.705.559,0217. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 1.231.419,3720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.414.881,52 0 2,32 0,343 34,3B Grubu 53.670.672,89 0 87,95 0,343 34,3TOPLAM 55.085.554,41 0 90,27 0,343 34,3Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzun 14 Şubat 2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından, çıkarılmış sermayesinin % 34,30 (brüt=net) oranında, 55.085.554,41 TL tutarında temettünün ilişikte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819272BIST