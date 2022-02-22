***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni GVK'nın Geçici 67. maddesi ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde temettü dağıtımlarında menkul kıymet yatırım ortaklıkları % 0 oranında stopaj kesintisi uygulamaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISYT00012 Peşin 0,2500000 25 0 0,2500000 25B Grubu, ISYAT, TRAISYAT91Q5 Peşin 0,2500000 25 0 0,2500000 25Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 28.03.2022 30.03.2022 29.03.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISYT00012 0 0B Grubu, ISYAT, TRAISYAT91Q5 0 0KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUİŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 160.599.2842. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 53.467.152Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz bulunmamaktadır* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 50.811.337 50.504.1934. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı 50.811.337 50.504.1936. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.525.209,65 2.525.209,658. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 48.286.127,35 47.978.983,35Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 48.286.127,35 47.978.983,3511. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 9.657.225,47* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 30.492.595,5316. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.211.985,6817. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 4.924.320,67 4.617.176,6720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 1.031.254,75 2,14 0,25 25B Grubu 39.118.566,25 81,01 0,25 25TOPLAM 40.149.821 83,15 0,25 25Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2022 tarihli toplantısındaŞirketimizin 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, çıkarılmış sermayesinin % 25'i (brüt=net) oranında, 40.149.821 TL tutarında temettünün ilişikte yer alan kâr dağıtım tablosuna uygun olarak 28 Mart 2022 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması, kar dağıtımından sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003609BIST