***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKarşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya DeğiştirilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25 Aralık 2020 tarihli toplantısında1- 2021 yılı için eşik değerin 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Satış Faiz Oranı (TRLIBOR) olarak belirlenmesine,2- Bu kapsamda 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yatırım stratejisi bant aralıklarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,% 0 - % 100 Özel Sektör Borçlanma Araçları% 0 - % 100 Ters Repo% 0 - % 100 Eurobondlar% 0 - % 100 Paylar% 0 - % 100 Devlet İç Borçlanma Senetleri% 0 - % 50 Yabancı Borçlanma Araçları% 0 - % 20 Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri% 0 - % 20 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri% 0 - % 20 Yabancı Paylar% 0 - % 20 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları% 0 - % 10 Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları(*) Portföye, mevzuatta yer alan sınırlar dahilinde para ve sermaye piyasası araçları ile açık pozisyon sınırlamasına uyulmak kaydıyla yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsada ve/veya borsa dışında işlem gören türev araçlar dahil edilebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895039BIST