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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

25.12.2020 21:59



***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 25 Aralık 2020 tarihli toplantısında
1- 2021 yılı için eşik değerin 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Satış Faiz Oranı (TRLIBOR) olarak belirlenmesine, 
2- Bu kapsamda 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yatırım stratejisi bant aralıklarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 
     
    % 0 - % 100     Özel Sektör Borçlanma Araçları
    % 0 - % 100     Ters Repo   
    % 0 - % 100         Eurobondlar
    % 0 - % 100     Paylar
    % 0 - % 100         Devlet İç Borçlanma Senetleri
    % 0 - % 50         Yabancı Borçlanma Araçları 
    % 0 - % 20     Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri
    % 0 - % 20     Yatırım Fonu Katılma Belgeleri   
    % 0 - % 20         Yabancı Paylar
    % 0 - % 20         Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları
    % 0 - % 10         Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları   
(*) Portföye, mevzuatta yer alan sınırlar dahilinde para ve sermaye piyasası araçları ile açık pozisyon sınırlamasına uyulmak kaydıyla yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsada ve/veya borsa dışında işlem gören türev araçlar dahil edilebilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895039


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ADEL 28,60 73.820.261 % 10,00  
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Altın Gr. 458 459 1,22  
Cumhuriyet 3.024 3.070 -1,00  
Tam 3.018 3.094 7,21  
Yarım 1.459 1.497 3,49  
Çeyrek 732 748 1,74  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 0,01  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
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