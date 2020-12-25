***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
25.12.2020 21:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi veya Değiştirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Aralık 2020 tarihli toplantısında
1- 2021 yılı için eşik değerin 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Satış Faiz Oranı (TRLIBOR) olarak belirlenmesine,
2- Bu kapsamda 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yatırım stratejisi bant aralıklarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
% 0 - % 100 Özel Sektör Borçlanma Araçları
% 0 - % 100 Ters Repo
% 0 - % 100 Eurobondlar
% 0 - % 100 Paylar
% 0 - % 100 Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 0 - % 50 Yabancı Borçlanma Araçları
% 0 - % 20 Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri
% 0 - % 20 Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
% 0 - % 20 Yabancı Paylar
% 0 - % 20 Kıymetli Madenler ve Kıymetli Madenlere dayalı Sermaye Piyasası Araçları
% 0 - % 10 Vadeli Mevduat/Katılma Hesapları
(*) Portföye, mevzuatta yer alan sınırlar dahilinde para ve sermaye piyasası araçları ile açık pozisyon sınırlamasına uyulmak kaydıyla yatırım stratejisine uygun olacak şekilde borsada ve/veya borsa dışında işlem gören türev araçlar dahil edilebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895039
BIST