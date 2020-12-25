***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2021 yılında dolmaktadır. Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılmasına, Ana Sözleşmenin konuyla ilgili 11. maddesi ve ayrıca 12. maddesinin değiştirilmesine, ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi hususlarında Şirketin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895038BIST