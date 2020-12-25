***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.12.2020 21:31
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının alınması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2021 yılında dolmaktadır. Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılmasına, Ana Sözleşmenin konuyla ilgili 11. maddesi ve ayrıca 12. maddesinin değiştirilmesine, ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi hususlarında Şirketin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895038
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.423
18:057,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
18:059,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
18:05458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|94,05
|33.366.695
|% 10,01
|
|VKING
|6,93
|4.703.699
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|201.685
|% 10,00
|
|ADEL
|28,60
|73.820.261
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|80.067.448
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.428.359
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|44.031.754
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,80
|281.541
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.593.490
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.703.142
|% -9,98
|
|KOZAL
|94,70
|2.342.407.918
|% 3,61
|
|GUBRF
|64,00
|2.161.890.221
|% 2,48
|
|KOZAA
|15,79
|1.732.623.182
|% 0,19
|
|IPEKE
|13,45
|1.207.454.834
|% -2,32
|
|ECILC
|7,50
|893.204.048
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,51
|459.684.155
|% 0,67
|
|TSKB
|1,83
|366.350.987
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,14
|416.497.180
|% -0,47
|
|KRDMD
|5,39
|670.394.074
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|847.266.682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2483
|10,2997
|% 0,37
|
|Frank
|8,4813
|8,5324
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|