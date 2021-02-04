***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.02.2021 22:00
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi 2021 yılında dolmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 25.12.2020 tarihli toplantısında Şirketimizin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılmasına, Ana Sözleşmenin konuyla ilgili 11. maddesi ve ayrıca 12. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiş ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Kurul tarafından tadil tasarısının incelenmesi ve yapılan görüşmeler sonrasında 25.12.2020 tarihli kararın yenilenerek Şirket Ana Sözleşmesinin 3.,5.,8.,10.,11.,12. ve 18. maddelerinin değiştirilmesi, ilgili mercilerin onaylarının alınarak gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesi hususlarında Şirketin yetkilendirilmesine Yönetim Kurulumuzun 3 Şubat 2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907598
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|% 10,00
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|BFREN
|1.309,00
|98.667.016
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|
|ORGE
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|98.832.049
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|
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|1.422.159.091
|% -1,78
|
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|1.288.062.342
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|
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|1.251.744.177
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|641.264.808
|% -3,07
|
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|%
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|Euro
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|8,5400
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|Satış
|%
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|1.792
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|Altın Gr.
|411
|411
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
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|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
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|Çeyrek
|660
|675
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|Gümüş.Ons
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|26,26
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