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***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

05.09.2022 15:30
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1


***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine her ay rapor sunulmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
İç Kontrol Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı
İzlem Erdem
İcra başkanı / genel müdürün adı
Volkan Kublay
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Böyle bir durum oluşmamıştır.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
İgili bilgi, faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Açıklamalar/Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Üç kadın üye - %50



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060151


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Tam 6.764 6.843 31,00  
Yarım 3.296 3.340 9,00  
Çeyrek 1.653 1.673 7,00  
Gümüş.Ons 18,24 18,27 0,09  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,03  
B. Petrol 93,60 93,60 -2,14  
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