***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 18:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi değerlendirilmiş ve 18 Mart 2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Sayın Prof.Dr. Şule Işınsu Özmen ve Sayın İbrahim Kurban'ın yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak sunulması uygun görülmüştür. Üye adaylarının özgeçmişleri ilişikte ve www.isyatort.com.tr adresli internet sitemizde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826357
BIST
17:55101.165
En Yüksek
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332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.257.522
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,18
|25.265.805
|% 8,92
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|DESPC
|5,30
|55.782.088
|% 8,16
|
|TSPOR
|4,80
|214.017.076
|% -15,79
|
|OYAYO
|5,62
|905.197
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|196.884.360
|% -14,62
|
|ARSAN
|3,52
|13.502.302
|% -14,15
|
|KRONT
|15,10
|12.451.627
|% -14,06
|
|ASELS
|26,14
|1.095.615.393
|% -5,84
|
|THYAO
|10,08
|1.062.760.601
|% -2,89
|
|GARAN
|9,40
|725.025.280
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,27
|407.993.131
|% -0,87
|
|ODAS
|1,74
|258.185.635
|% -6,95
|
|IHLGM
|1,19
|228.722.133
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,27
|407.993.131
|% -0,87
|
|ODAS
|1,74
|258.185.635
|% -6,95
|
|EKGYO
|1,30
|145.379.271
|% -3,70
|
|KARSN
|1,52
|173.512.299
|% -8,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9862
|8,0262
|% -0,61
|
|Frank
|6,5857
|6,6254
|% -0,39
|
|Riyal
|1,6362
|1,6444
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-26,62
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,41
|36,41
|2,05
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