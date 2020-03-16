***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2020 09:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuya açıklanmış olan Genel Kurul tarihinde corona virüs kaynaklı olarak bir erteleme olmadığını duyurur, öte yandan fiziken katılım sağlamak isteyen yatırımcılarımız bakımından, elektronik ortamda genel kurul toplantılarına katılım sağlanması yönünde bir tercihte de bulunulabileceğini hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829012
BIST
18:0595.605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
0
En Düşük
0
18:056,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3429
En Düşük
6,2780
18:057,0664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,0833
En Düşük
6,9931
18:05315,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,91
|Açılış
|: 315,25
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8121
|7,8513
|% 0,83
|
|Frank
|6,6685
|6,7087
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6840
|1,6924
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.547
|1.547
|16,99
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,61
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,27
|32,27
|-1,58
|
Seans Raporu
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17:59THYAO
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS