***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 09:15
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.441939 TL dir. 04.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865114
BIST
10:301.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:306,9792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0803
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:308,2818
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1162
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2818
En Düşük
8,1274
10:30456,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 9,50
|Açılış
|: 456,30
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.501.270
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|975.659
|% 9,69
|
|KLGYO
|7,71
|11.999.184
|% 7,08
|
|SERVE
|5,97
|1.791
|% 6,61
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|454.951
|% -9,99
|
|BURCE
|25,40
|563.143
|% -9,99
|
|GARAN
|6,78
|294.595.101
|% 0,30
|
|ASELS
|17,19
|193.033.954
|% -0,41
|
|THYAO
|11,14
|166.912.750
|% 1,18
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|SISE
|5,92
|139.274.685
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|TSKB
|1,12
|60.747.839
|% 1,82
|
|KRDMD
|2,79
|125.978.154
|% 0,36
|
|GARAN
|6,78
|294.595.101
|% 0,30
|
|IHLAS
|0,84
|36.415.918
|% -1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1208
|9,1665
|% 1,68
|
|Frank
|7,6242
|7,6701
|% 1,57
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 1,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|15,04
|
|Altın Gr.
|456
|456
|8,74
|
|Cumhuriyet
|2.979
|3.029
|45,20
|
|Tam
|3.069
|3.117
|46,50
|
|Yarım
|1.489
|1.519
|22,60
|
|Çeyrek
|747
|761
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|0,27
|