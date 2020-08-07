***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2020 09:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.439081 TL dir. 06.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866296
BIST
10:511.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -16,24
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:517,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0945
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3231
En Düşük
7,2144
10:518,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
10:51485,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,04
|Açılış
|: 485,46
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,50
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|86.656.396
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|127.275
|% 9,85
|
|GLRYH
|18,19
|18.182.603
|% 9,71
|
|MAALT
|88,65
|371.729
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|3.668.307
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.405.151
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|313.460
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,76
|596.585.733
|% -6,88
|
|SISE
|5,94
|287.534.587
|% 3,30
|
|ASELS
|14,81
|243.767.107
|% -3,01
|
|GARAN
|6,40
|209.776.291
|% -1,08
|
|AKBNK
|4,63
|175.586.617
|% -1,49
|
|EKGYO
|1,76
|596.585.733
|% -6,88
|
|TSKB
|1,02
|63.626.968
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,51
|135.693.414
|% -3,09
|
|SISE
|5,94
|287.534.587
|% 3,30
|
|YKBNK
|2,02
|78.824.360
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5644
|9,6123
|% 1,02
|
|Frank
|7,9939
|8,0421
|% 1,06
|
|Riyal
|1,9457
|1,9555
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.063
|-0,41
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.372
|28,40
|
|Tam
|3.304
|3.490
|29,30
|
|Yarım
|1.604
|1.691
|14,20
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|28,35
|28,40
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
|
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