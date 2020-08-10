***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2020 09:36
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.462037 TL dir. 07.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867046
BIST
12:281.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.073
En Düşük
1.039
12:287,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:288,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:28479,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,98
|Açılış
|: 479,12
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|201.873
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.487.492
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|413.368
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,66
|1.320.385.305
|% 5,18
|
|EKGYO
|1,94
|791.162.211
|% -1,02
|
|GARAN
|6,60
|410.248.309
|% 0,30
|
|SISE
|5,97
|300.393.675
|% -1,00
|
|SASA
|12,92
|279.058.295
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,94
|791.162.211
|% -1,02
|
|KARSN
|2,81
|249.930.722
|% 3,69
|
|KRDMD
|2,66
|212.837.726
|% 0,00
|
|ASELS
|17,66
|1.320.385.305
|% 5,18
|
|ODAS
|2,23
|140.468.328
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5521
|9,6001
|% 0,69
|
|Frank
|7,9715
|8,0195
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9478
|1,9576
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.034
|-1,25
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.194
|3.276
|-23,38
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|-11,31
|
|Çeyrek
|774
|792
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,35
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,03
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,55
|