***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2020 09:41
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.459443 TL dir. 10.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867823
BIST
10:411.093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 17,40
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.094
En Düşük
1.082
10:417,3074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0303
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:418,5881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:41469,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -9,42
|Açılış
|: 469,03
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler10:41
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|254.745
|% 12,12
|
|RTALB
|62,70
|74.981.224
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.318.430
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,68
|535.382.415
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,01
|271.454.138
|% 1,52
|
|GUSGR
|5,70
|170.143.835
|% 2,52
|
|SISE
|6,07
|143.588.888
|% 2,02
|
|BIMAS
|66,00
|140.728.900
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,01
|271.454.138
|% 1,52
|
|KARSN
|3,08
|137.398.369
|% 5,12
|
|TSKB
|1,10
|41.152.737
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,07
|65.175.289
|% 1,47
|
|GUSGR
|5,70
|170.143.835
|% 2,52
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3018
|7,3074
|% -0,41
|
|Euro
|8,5785
|8,5881
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,5096
|9,5573
|% -0,57
|
|Frank
|7,9425
|7,9903
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9390
|1,9487
|% -0,61
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|-29,98
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-9,28
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,24
|28,27
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,30
|45,30
|0,31
|