***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2020 09:42
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.462181 TL dir. 11.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868236
BIST
11:021.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
11:027,3286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1240
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3301
En Düşük
7,1827
11:028,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1294
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6205
En Düşük
8,4425
11:02456,45
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 13,66
|Açılış
|: 456,45
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
457,10
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler11:00
|FADE
|3,85
|355.909
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|7.649.414
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|737.983
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.699.485
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,72
|17.632.968
|% -8,03
|
|NUGYO
|6,55
|10.543.395
|% -7,88
|
|THYAO
|11,77
|967.141.256
|% 1,38
|
|EKGYO
|2,03
|471.895.736
|% -1,93
|
|GARAN
|6,98
|386.901.406
|% -0,99
|
|ASELS
|17,58
|375.307.815
|% -2,87
|
|PGSUS
|51,10
|292.819.778
|% 4,84
|
|EKGYO
|2,03
|471.895.736
|% -1,93
|
|THYAO
|11,77
|967.141.256
|% 1,38
|
|TSKB
|1,12
|73.967.563
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,13
|119.396.771
|% -0,93
|
|GARAN
|6,98
|386.901.406
|% -0,99
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3249
|7,3308
|% 1,75
|
|Euro
|8,6046
|8,6155
|% 1,57
|
|Sterlin
|9,5308
|9,5786
|% 1,70
|
|Frank
|7,9612
|8,0091
|% 1,73
|
|Riyal
|1,9477
|1,9574
|% 1,69
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|27,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,29
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,38
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,45
|