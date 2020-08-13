***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 09:11
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.462412 TL dir. 12.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868508
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
0
En Düşük
0
18:057,3157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0179
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3372
En Düşük
7,3102
18:058,6656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0238
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6840
En Düşük
8,6148
18:05455,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,99
|Açılış
|: 455,05
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|IDGYO
|4,61
|22.645.629
|% 0,00
|
|KERVT
|5,04
|47.124.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|TUPRS
|77,75
|809.094.696
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|IDGYO
|4,61
|22.645.629
|% 0,00
|
|KERVT
|5,04
|47.124.983
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|TUPRS
|77,75
|809.094.696
|% 0,00
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3096
|7,3157
|% -0,24
|
|Euro
|8,6551
|8,6656
|% 0,28
|
|Sterlin
|9,5536
|9,6015
|% 0,27
|
|Frank
|8,0232
|8,0715
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9479
|1,9576
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|16,20
|
|Altın Gr.
|454
|455
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,07
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
-
17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem