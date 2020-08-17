***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 09:14
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.459082 TL dir. 14.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869276
BIST
15:231.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:237,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0376
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:238,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0614
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7753
En Düşük
8,7054
15:23465,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,48
|Açılış
|: 465,60
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,98
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:23
|HUBVC
|16,94
|65.950.205
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.197.551
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.698.473
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|15.671.473
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.501.456
|% -9,82
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|DEVA
|21,08
|123.290.634
|% -7,05
|
|GARAN
|6,93
|755.525.695
|% 2,21
|
|RTALB
|50,55
|639.633.605
|% 6,87
|
|EKGYO
|1,92
|621.124.290
|% -0,52
|
|KLGYO
|8,43
|600.886.940
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,79
|500.234.613
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,92
|621.124.290
|% -0,52
|
|KRDMD
|2,79
|500.234.613
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,09
|258.927.410
|% 0,97
|
|GARAN
|6,93
|755.525.695
|% 2,21
|
|PETKM
|3,74
|377.826.398
|% 3,60
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3916
|7,3947
|% 0,51
|
|Euro
|8,7691
|8,7753
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6461
|9,6945
|% 0,50
|
|Frank
|8,1113
|8,1602
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9662
|1,9761
|% 0,53
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|12,97
|
|Altın Gr.
|465
|465
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.091
|3.138
|-35,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|21,81
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|10,55
|
|Çeyrek
|746
|763
|5,28
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,19
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|-0,21
|
Seans Raporu
15:23
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-
15:37DGKLB
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 493, 953 adet işlem
-
15:36GEDZA
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 13.58 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 730 adet işlem
-
15:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 23 artarak (% 0.18 ) 1, 222
-
15:35XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 9, 084.00 milyon TL de
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15:35BAYRK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 495, 268 adet işlem