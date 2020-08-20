***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2020 09:24
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.480634 TL dir. 19.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870253
BIST
10:411.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,79
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.116
10:417,3212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3216
En Düşük
7,2632
10:418,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,6931
En Düşük
8,6034
10:41458,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,49
|Açılış
|: 458,01
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler10:39
|KENT
|2.244,10
|2.636.818
|% 10,00
|
|TKURU
|97,90
|1.647.755
|% 10,00
|
|CASA
|31,26
|71.335
|% 9,99
|
|TLMAN
|17,42
|7.826.174
|% 9,97
|
|MZHLD
|17,40
|185.362
|% 9,85
|
|CRDFA
|5,77
|1.037.827
|% -9,98
|
|NIBAS
|19,05
|25.298
|% -9,97
|
|DIRIT
|1,93
|246.388
|% -8,96
|
|KSTUR
|73,00
|7.811
|% -6,41
|
|ROYAL
|2,49
|288.842
|% -6,39
|
|PETKM
|4,48
|1.009.849.253
|% 5,91
|
|TUPRS
|88,75
|900.421.118
|% 3,26
|
|RTALB
|59,80
|226.486.607
|% 2,75
|
|ZOREN
|2,85
|202.890.673
|% 7,55
|
|KRDMD
|3,03
|181.055.437
|% 3,41
|
|PETKM
|4,48
|1.009.849.253
|% 5,91
|
|ZOREN
|2,85
|202.890.673
|% 7,55
|
|EKGYO
|2,03
|144.329.061
|% -1,46
|
|KRDMD
|3,03
|181.055.437
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,65
|58.207.121
|% 1,85
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3153
|7,3188
|% 0,41
|
|Euro
|8,6717
|8,6776
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,5560
|9,6039
|% 0,31
|
|Frank
|7,9952
|8,0434
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9460
|1,9558
|% 0,36
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,56
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,35
|