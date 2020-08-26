***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2020 09:56
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.464310 TL' dir. 25.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871201
BIST
10:181.091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:187,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:188,7519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:18455,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,65
|Açılış
|: 455,79
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,24
BIST En Aktif Hisseler10:18
|CRDFA
|7,59
|6.481.849
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.107.126
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|8.298.969
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|BFREN
|873,00
|1.562.382
|% -5,62
|
|KARSN
|2,81
|2.686.942
|% -5,39
|
|EMKEL
|2,88
|138.835
|% -5,26
|
|SASA
|15,87
|161.366.487
|% -1,43
|
|PETKM
|4,14
|130.851.961
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,40
|105.863.610
|% 2,73
|
|SISE
|6,03
|87.079.191
|% 0,84
|
|GARAN
|6,79
|81.457.569
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,89
|76.798.397
|% 0,53
|
|PETKM
|4,14
|130.851.961
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,40
|105.863.610
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,07
|33.365.710
|% 0,49
|
|TSKB
|1,11
|17.563.508
|% 0,00
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3965
|7,3989
|% 0,12
|
|Euro
|8,7448
|8,7519
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,6947
|9,7433
|% -0,01
|
|Frank
|8,0912
|8,1399
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9665
|1,9764
|% 0,04
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-11,00
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,44
|46,44
|0,15
|
Seans Raporu
10:18
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10:32
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10:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 25 kaybederek (% -0.12 ) 1, 005
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10:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ANACM, MMCAS, SNGYO
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10:32
ORMA, CRFSA, CUSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:32
FADE, BFREN, DGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında