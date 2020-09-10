***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 09:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.481105 TL dir. 09.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874315
BIST
11:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,05
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.099
11:057,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:058,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:05467,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 467,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:03
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KONYA
|486,20
|11.619.395
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.618.007
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|CRDFA
|5,49
|14.371.321
|% -7,11
|
|EUYO
|2,00
|9.656.830
|% -6,98
|
|NIBAS
|16,00
|148.629
|% -6,43
|
|PETKM
|4,39
|1.036.785.315
|% -2,66
|
|ZOREN
|2,95
|379.618.117
|% 2,08
|
|TUPRS
|82,60
|361.883.924
|% -2,65
|
|TSPOR
|7,79
|295.152.438
|% 8,80
|
|GSRAY
|5,24
|235.365.950
|% 9,62
|
|PETKM
|4,39
|1.036.785.315
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,49
|197.069.679
|% 7,97
|
|ZOREN
|2,95
|379.618.117
|% 2,08
|
|ALBRK
|1,51
|135.919.413
|% 3,42
|
|AKENR
|2,06
|129.683.457
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4827
|7,4859
|% 0,01
|
|Euro
|8,8520
|8,8611
|% 0,26
|
|Sterlin
|9,6982
|9,7469
|% -0,11
|
|Frank
|8,1946
|8,2440
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% -0,06
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-3,49
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|38,00
|
|Tam
|3.089
|3.168
|30,33
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|14,67
|
|Çeyrek
|749
|766
|7,33
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|-0,46
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:15MRSHL
Yüzde 8.47 oranında artışla 246.00 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 371 adet işlem
-
11:14FMIZP
Yüzde 5.11 oranında artışla 92.50 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 757 adet işlem
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, KOZAL, TSKB
-
11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 3 artarak (% 0.13 ) 1, 010
-
11:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, AYES, TACTR, ARTI, DOHOL, YONGA, COSMO, MMCAS, SUMAS, VAKKO