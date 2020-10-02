***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 11:35
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.489328 TL dir. 01.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877954
BIST
12:531.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,62
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:537,7331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:539,0608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0369
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:53475,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,23
|Açılış
|: 475,74
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:53
|YAPRK
|70,95
|6.211.148
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.090.605
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.882.915
|% 9,95
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|ASELS
|18,55
|578.179.182
|% 0,11
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|TURSG
|6,09
|352.860.204
|% 0,83
|
|SISE
|7,09
|1.303.193.675
|% 2,60
|
|KRDMD
|3,44
|615.275.369
|% 0,88
|
|HURGZ
|2,24
|269.839.163
|% -8,20
|
|GARAN
|7,14
|559.595.041
|% 0,28
|
|ODAS
|2,83
|217.605.602
|% 1,43
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7237
|7,7331
|% -0,17
|
|Euro
|9,0499
|9,0608
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,0026
|10,0528
|% 0,56
|
|Frank
|8,3905
|8,4410
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0617
|2,0721
|% 0,19
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|1,45
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|6,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|8,12
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|3,93
|
|Çeyrek
|760
|777
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,58
|39,58
|-1,35
|