***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 10:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.494161 TL dir. 08.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880375
BIST
12:581.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:587,9360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:589,3681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0176
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:58488,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,85
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|4.989.500
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.204.936
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.650.412
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.174.614
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|SISE
|6,90
|825.336.351
|% 1,62
|
|GARAN
|7,04
|480.540.437
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,47
|333.214.976
|% 2,36
|
|KERVT
|7,16
|282.968.459
|% 9,15
|
|TUPRS
|82,55
|258.426.621
|% 0,86
|
|SISE
|6,90
|825.336.351
|% 1,62
|
|TSKB
|1,12
|115.184.847
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,47
|333.214.976
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,76
|142.620.500
|% 0,57
|
|USAK
|2,24
|173.918.079
|% 6,67
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9312
|7,9360
|% -0,09
|
|Euro
|9,3617
|9,3681
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,2351
|10,2864
|% -0,03
|
|Frank
|8,6498
|8,7020
|% 0,32
|
|Riyal
|2,1083
|2,1189
|% -0,08
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|19,57
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,11
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,29
|