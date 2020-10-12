***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 15:01
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.50835 TL dir. 09.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880731
BIST
16:251.178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.182
En Düşük
1.169
16:257,8721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0157
|Açılış
|: 7,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
16:259,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0071
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
16:25486,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,34
|Açılış
|: 486,32
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
484,89
BIST En Aktif Hisseler16:23
|RALYH
|5,94
|8.650.241
|% 10,00
|
|KENT
|321,20
|7.363.437
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.367.994
|% 10,00
|
|BMELK
|13,20
|2.527.031
|% 10,00
|
|ALMAD
|2,53
|5.021.063
|% 10,00
|
|TKURU
|445,70
|1.633.045
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|607.561
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|1.322.897
|% -10,00
|
|EMNIS
|57,20
|64.750
|% -9,99
|
|COSMO
|11,02
|2.162.422
|% -9,97
|
|PETKM
|4,70
|1.556.822.793
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|945.552.845
|% 5,07
|
|GARAN
|7,18
|828.277.759
|% 1,13
|
|SISE
|6,93
|794.547.044
|% 0,29
|
|ISFIN
|4,10
|606.468.011
|% 3,80
|
|PETKM
|4,70
|1.556.822.793
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,90
|945.552.845
|% 5,07
|
|EKGYO
|1,85
|474.562.516
|% 2,78
|
|TSKB
|1,15
|206.381.920
|% 2,68
|
|SKBNK
|1,73
|270.919.974
|% 4,22
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8652
|7,8721
|% 0,20
|
|Euro
|9,2889
|9,3010
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2151
|10,2664
|% -0,04
|
|Frank
|8,6018
|8,6536
|% 0,05
|
|Riyal
|2,0880
|2,0984
|% -0,01
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-7,03
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,74
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|6,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,31
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,60
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,68
|
Seans Raporu
16:23
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16:36ETYAT
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 701 adet işlem
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16:35BEYAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 742, 225 adet işlem
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16:34XU100
Endeks 1, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 16, 533.00 milyon TL de
-
16:34BRMEN
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 631, 365 adet işlem
-
16:32KERVT
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 097, 798 adet işlem