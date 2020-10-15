***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2020 10:02
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.508324 TL dir. 14.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881886
BIST
10:071.189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.189
En Düşük
1.186
10:077,9120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
10:079,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
10:07483,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,12
|Açılış
|: 483,53
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler10:07
|EUYO
|3,41
|1.068.377
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.943,90
|459.248
|% 10,00
|
|ESEN
|13,67
|1.693.713
|% 9,98
|
|DAGHL
|16,10
|1.819.139
|% 9,97
|
|CELHA
|15,56
|2.823.151
|% 9,96
|
|PENGD
|5,49
|4.375.612
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|278.850
|% -10,00
|
|KSTUR
|131,40
|79.628
|% -10,00
|
|VANGD
|11,98
|1.486.910
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|228.281
|% -9,99
|
|PETKM
|4,83
|164.053.370
|% -0,41
|
|ZOREN
|3,14
|147.752.872
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,95
|111.968.067
|% 2,63
|
|KRDMD
|3,72
|69.397.410
|% 0,27
|
|TUPRS
|83,40
|68.407.362
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,95
|111.968.067
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,14
|147.752.872
|% 2,61
|
|PETKM
|4,83
|164.053.370
|% -0,41
|
|AKENR
|2,74
|52.045.762
|% 4,98
|
|KRDMD
|3,72
|69.397.410
|% 0,27
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9073
|7,9120
|% 0,02
|
|Euro
|9,2850
|9,2944
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,2628
|10,3143
|% 0,01
|
|Frank
|8,6429
|8,6950
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1061
|2,1166
|% 0,17
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-2,96
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|-0,18
|