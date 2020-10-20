***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 13:43
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.511947 TL dir. 19.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882552
BIST
14:011.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.214
En Düşük
1.202
14:017,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0169
|Açılış
|: 7,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
14:019,3272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0517
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3299
En Düşük
9,2625
14:01483,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,45
|Açılış
|: 483,76
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler14:01
|TSKB
|1,54
|96.498.020
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.446.218
|% 10,00
|
|YESIL
|36,30
|9.367.415
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|240.357.738
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|962.034
|% 9,99
|
|MERIT
|87,30
|892.367
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|6.372.860
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|88.700
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|7.026.286
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|425.187
|% -9,98
|
|SISE
|6,92
|1.088.608.322
|% 0,87
|
|GARAN
|7,51
|1.078.519.110
|% 0,13
|
|ASELS
|18,30
|617.149.927
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,11
|599.126.317
|% 5,50
|
|ISFIN
|4,17
|506.307.298
|% 2,96
|
|SKBNK
|2,11
|599.126.317
|% 5,50
|
|ALBRK
|1,78
|442.159.022
|% 2,89
|
|CEMAS
|2,51
|467.089.269
|% 7,26
|
|SISE
|6,92
|1.088.608.322
|% 0,87
|
|IHLAS
|1,27
|191.526.034
|% 5,83
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8929
|7,8956
|% 0,21
|
|Euro
|9,3240
|9,3272
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,1973
|10,2484
|% 0,28
|
|Frank
|8,6641
|8,7163
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0986
|2,1091
|% 0,25
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,25
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,34
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|-7,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|-7,85
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-3,79
|
|Çeyrek
|773
|790
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|0,04
|