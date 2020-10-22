***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 16:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.513907 TL dir. 21.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883070
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
18:057,9366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1239
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
18:059,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1273
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
18:05485,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,20
|Açılış
|: 485,69
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9332
|7,9366
|% 1,59
|
|Euro
|9,3792
|9,3914
|% 1,37
|
|Sterlin
|10,3532
|10,4051
|% 1,10
|
|Frank
|8,7117
|8,7642
|% 1,36
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,65
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLGYO
Yüzde -8.87 oranında düşüşle 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 609 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 23, 219.00 milyon TL de
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17:57INFO
Yüzde -7.76 oranında düşüşle 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 557 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 145 adet işlem
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17:54YKBNK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 034, 147 adet işlem