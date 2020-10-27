***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 10:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.502547 TL dir. 26.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884267
BIST
11:531.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
11:538,1643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0809
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1644
En Düşük
8,0708
11:539,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0909
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6450
En Düşük
9,5440
11:53498,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,80
|Açılış
|: 498,33
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:51
|GLRYH
|17,49
|21.117.696
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.580.480
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.050
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.315.653
|% -10,08
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|246.230
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|839.266.811
|% 5,21
|
|SISE
|6,40
|424.102.264
|% 1,59
|
|GARAN
|6,87
|408.396.719
|% 1,48
|
|ECILC
|7,45
|356.214.218
|% 0,95
|
|DEVA
|24,70
|284.628.246
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|839.266.811
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,77
|271.046.533
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,67
|155.841.936
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,13
|174.696.810
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,27
|258.311.521
|% -1,80
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1599
|8,1639
|% 1,00
|
|Euro
|9,6399
|9,6449
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5847
|10,6377
|% 0,84
|
|Frank
|8,9413
|8,9952
|% 0,82
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,86
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-1,66
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,01
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,40
|0,08
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,44
|
Seans Raporu
11:51
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-
12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 31 artarak (% 0.18 ) 1, 260
-
12:05XU100
Endeks 1, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 7, 411.00 milyon TL de
-
12:05CUSAN
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 332, 081 adet işlem
-
12:04ADESE
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 559, 843 adet işlem
-
12:03DAGI
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 557 adet işlem