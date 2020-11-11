***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2020 13:05
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.534217 TL dir. 10.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887925
BIST
16:021.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.278
En Düşük
1.248
16:027,8968
En Yüksek
|Değişim
|: -3,18%
|| -0,2592
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8719
16:029,2979
En Yüksek
|Değişim
|: -3,49%
|| -0,3364
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2690
16:02475,49
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -15,54
|Açılış
|: 475,49
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
474,88
BIST En Aktif Hisseler16:02
|KLGYO
|2,55
|105.282.607
|% 25,42
|
|MARTI
|3,19
|32.261.844
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|53.914.209
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.003.404
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.848.513
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,37
|6.495.003.010
|% 7,86
|
|KRDMD
|3,98
|2.137.805.227
|% 6,70
|
|THYAO
|11,47
|2.062.891.967
|% -0,26
|
|HALKB
|5,50
|2.014.029.547
|% 7,00
|
|VAKBN
|4,68
|1.665.536.365
|% 7,59
|
|GARAN
|8,37
|6.495.003.010
|% 7,86
|
|KRDMD
|3,98
|2.137.805.227
|% 6,70
|
|YKBNK
|2,80
|1.456.605.293
|% 9,80
|
|HALKB
|5,50
|2.014.029.547
|% 7,00
|
|VAKBN
|4,68
|1.665.536.365
|% 7,59
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8825
|7,8968
|% -3,18
|
|Euro
|9,2853
|9,2979
|% -3,49
|
|Sterlin
|10,4283
|10,4806
|% -3,19
|
|Frank
|8,5892
|8,6409
|% -3,18
|
|Riyal
|2,1021
|2,1126
|% -3,03
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|0,46
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-16,56
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.231
|-114,00
|
|Tam
|3.156
|3.237
|-126,32
|
|Yarım
|1.525
|1.566
|-61,11
|
|Çeyrek
|765
|783
|-30,55
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,67
|44,67
|1,06
|