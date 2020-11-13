***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 12:32
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.536636 TL dir. 12.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888384
BIST
12:341.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,31
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
12:347,6546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0342
|Açılış
|: 7,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,6135
12:349,0514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
12:34462,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,83
|Açılış
|: 462,06
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler12:32
|KARTN
|2.145,00
|43.163.669
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|12.699.877
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.947.788
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.272.714
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|65.617.214
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|202.652
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|437.875
|% -9,14
|
|GARAN
|8,78
|1.940.816.819
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,31
|1.924.547.702
|% 3,86
|
|AKBNK
|6,33
|635.369.683
|% 1,44
|
|PETKM
|4,76
|632.586.219
|% 2,37
|
|YKBNK
|2,83
|569.934.755
|% 2,17
|
|KRDMD
|4,31
|1.924.547.702
|% 3,86
|
|GARAN
|8,78
|1.940.816.819
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,83
|569.934.755
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,91
|308.384.968
|% 1,60
|
|ODAS
|3,64
|509.969.159
|% -0,82
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6495
|7,6523
|% -0,47
|
|Euro
|9,0357
|9,0514
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0347
|10,0850
|% -0,26
|
|Frank
|8,3274
|8,3776
|% -0,50
|
|Riyal
|2,0335
|2,0437
|% -0,55
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.048
|3.127
|-37,75
|
|Yarım
|1.473
|1.513
|-18,26
|
|Çeyrek
|739
|756
|-9,14
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,04
|