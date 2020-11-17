***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 17 Kasım 2020 tarihli toplantısındaYönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Gamze Yalçın'ın yerine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Serkan Uğraş Kaygalak'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888996BIST