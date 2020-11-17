***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 21:45
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 17 Kasım 2020 tarihli toplantısında
Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Gamze Yalçın'ın yerine, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Serkan Uğraş Kaygalak'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888996
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,6978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0090
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6606
18:059,1472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,0917
18:05466,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,99
|Açılış
|: 466,98
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
464,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6960
|7,6978
|% -0,12
|
|Euro
|9,1266
|9,1472
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1783
|10,2293
|% 0,34
|
|Frank
|8,4203
|8,4710
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0469
|2,0571
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-0,98
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 411 adet işlem
-
17:58KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633, 477 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 97 kaybederek (% -2.31 ) 1, 141
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DAGI, KNFRT, BMELK, YESIL, SAFKR, RTALB, PENGD, VAKKO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR