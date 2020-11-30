***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 14:27
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.531675 TL dir. 27.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890523
BIST
15:541.305
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -24,07
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.301
15:547,7791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0346
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
15:549,3185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0331
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
15:54441,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -8,31
|Açılış
|: 441,23
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SELEC
|12,54
|186.067.918
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|266.636
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|13.803.219
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|108.850.103
|% 9,97
|
|CRFSA
|113,60
|21.994.535
|% 9,97
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|HLGYO
|3,11
|204.327.940
|% -9,86
|
|PKENT
|860,00
|52.920
|% -9,47
|
|BRKO
|1,16
|1.243.339
|% -9,38
|
|KERVN
|1,26
|4.369.727
|% -9,35
|
|GARAN
|8,99
|1.743.921.882
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,17
|1.705.028.021
|% 0,00
|
|PETKM
|4,27
|1.410.134.430
|% 0,95
|
|THYAO
|11,59
|878.333.397
|% -2,85
|
|KRDMD
|5,01
|835.882.254
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,17
|1.705.028.021
|% 0,00
|
|PETKM
|4,27
|1.410.134.430
|% 0,95
|
|TEKTU
|2,12
|512.938.259
|% 6,53
|
|TSKB
|2,25
|525.378.710
|% -6,64
|
|YKBNK
|2,91
|632.900.075
|% -2,68
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7709
|7,7790
|% -0,44
|
|Euro
|9,3083
|9,3181
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,3147
|10,3665
|% -0,41
|
|Frank
|8,5450
|8,5965
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0630
|2,0733
|% -0,69
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-18,07
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-8,74
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-65,00
|
|Tam
|2.916
|2.990
|-67,46
|
|Yarım
|1.410
|1.446
|-32,63
|
|Çeyrek
|707
|723
|-16,32
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,51
|5,51
|-0,19
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,57
|
Seans Raporu
15:52
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16:07MRGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 029, 232 adet işlem
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16:06DGGYO
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 481 adet işlem
-
16:05ALCAR
Yüzde -7.71 oranında düşüşle 217.80 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 679 adet işlem
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16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 81 kaybederek (% -1.82 ) 1, 177
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16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, RODRG, SNKRN, TKNSA, CRFSA, SELEC, MPARK, SAFKR, BASCM, BAYRK