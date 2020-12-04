***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2020 10:47
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.534841 TL dir. 03.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891351
BIST
12:031.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:037,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:039,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:03461,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,30
|Açılış
|: 461,61
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:03
|RYGYO
|6,71
|29.076.718
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.672.830
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.507.192
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,90
|6.798.591
|% 9,11
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.271.304
|% -7,48
|
|KLMSN
|19,11
|9.448.282
|% -5,11
|
|TSKB
|1,98
|901.948.958
|% -3,88
|
|GARAN
|9,17
|499.453.558
|% -0,33
|
|SELEC
|17,41
|407.812.983
|% 4,44
|
|TKNSA
|15,49
|406.747.121
|% -3,97
|
|SISE
|6,99
|393.771.059
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|901.948.958
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,19
|159.586.053
|% -3,25
|
|EKGYO
|2,18
|248.494.317
|% 0,46
|
|PETKM
|4,32
|381.117.035
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,32
|107.927.690
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7955
|7,7980
|% 0,34
|
|Euro
|9,4880
|9,4936
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4408
|10,4932
|% 0,16
|
|Frank
|8,7197
|8,7722
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0735
|2,0839
|% 0,36
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-1,62
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,86
|49,86
|1,15
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:13XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 7, 672.00 milyon TL de
-
12:13SILVR
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 125, 361 adet işlem
-
12:12INVEO
Yüzde 6.06 oranında artışla 37.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 913 adet işlem
-
12:10DYOBY
Yüzde 8.44 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 274, 888 adet işlem
-
12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, PETKM, PGSUS