***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 12:20
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.535009 TL dir. 04.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891704
BIST
15:101.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:107,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0265
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:109,4942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0180
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:10461,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 461,70
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:08
|KRVGD
|10,89
|331.982
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|576.338.674
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.769.677
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|KENT
|428,20
|9.221.023
|% -8,07
|
|NIBAS
|83,25
|20.642.168
|% -7,76
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PETKM
|5,02
|3.196.343.390
|% 8,19
|
|GARAN
|9,00
|958.036.487
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,95
|941.905.473
|% 2,51
|
|DOHOL
|2,82
|852.630.284
|% -1,40
|
|SASA
|20,00
|744.817.934
|% 6,89
|
|PETKM
|5,02
|3.196.343.390
|% 8,19
|
|TSKB
|1,85
|567.334.993
|% -4,15
|
|DOHOL
|2,82
|852.630.284
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|569.007.065
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,62
|376.706.292
|% 6,50
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8365
|7,8402
|% 0,35
|
|Euro
|9,4907
|9,4964
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3737
|10,4257
|% -0,89
|
|Frank
|8,7663
|8,8191
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0850
|2,0954
|% 0,40
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-4,91
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-11,66
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|48,73
|48,73
|-0,52
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:21TAVHL
Yüzde 4.48 oranında artışla 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 197, 717 adet işlem
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15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
15:19XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 17, 661.00 milyon TL de
-
15:19HDFGS
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 894, 359 adet işlem
-
15:18GEDIK
Yüzde 7.17 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 422 adet işlem