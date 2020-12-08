***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 10:46
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.535840 TL dir. 07.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892037
BIST
11:151.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 14,01
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:157,8231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8305
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:159,4802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0210
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:15468,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,81
|Açılış
|: 468,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|262.726.285
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.394.750
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.129.717
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|123.996.655
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|5.920.174
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|BANVT
|37,22
|6.233.256
|% -7,83
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|PETKM
|4,99
|1.557.732.688
|% -2,16
|
|KRDMD
|5,26
|837.497.630
|% 3,34
|
|THYAO
|12,46
|476.250.364
|% 1,55
|
|EREGL
|13,01
|414.367.384
|% 6,38
|
|SASA
|19,85
|366.864.775
|% -3,55
|
|PETKM
|4,99
|1.557.732.688
|% -2,16
|
|TSKB
|1,87
|357.601.119
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,26
|837.497.630
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,85
|292.182.361
|% -2,73
|
|YYAPI
|1,61
|90.348.142
|% 5,92
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8181
|7,8203
|% 0,14
|
|Euro
|9,4717
|9,4787
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3970
|10,4492
|% -0,20
|
|Frank
|8,7450
|8,7976
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0797
|2,0901
|% 0,19
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|0,76
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|48,29
|48,29
|-0,50
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:29ISDMR
Yüzde 5.55 oranında artışla 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 933 adet işlem
-
11:27SILVR
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 734 adet işlem
-
11:26GEDIK
Yüzde 4.86 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 146 adet işlem
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.10 ) 1, 210
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SILVR, KRVGD, ROYAL, SNPAM, UMPAS, COSMO, SELEC, SNKRN