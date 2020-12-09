***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 11:38
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.536069 TL dir. 08.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892264
BIST
12:031.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,40
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
12:037,8296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
12:039,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0282
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
12:03469,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,78
|Açılış
|: 469,40
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler12:01
|AKFGY
|4,73
|19.810.595
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.686.933
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.159.400
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.203.166
|% 9,94
|
|DOBUR
|27,18
|12.138.561
|% 9,86
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,77
|18.185.180
|% -5,98
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|BSOKE
|2,62
|235.097.182
|% -5,76
|
|EREGL
|13,54
|999.119.071
|% 0,67
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|SELEC
|18,87
|682.296.024
|% 3,91
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|PETKM
|4,89
|881.386.618
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,08
|279.709.474
|% 1,46
|
|SISE
|7,12
|886.571.545
|% -0,14
|
|KRDMD
|5,19
|637.189.635
|% -0,76
|
|ODAS
|3,62
|401.505.163
|% 1,97
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8243
|7,8292
|% 0,13
|
|Euro
|9,4898
|9,4958
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4778
|10,5304
|% 0,66
|
|Frank
|8,7839
|8,8368
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0804
|2,0908
|% 0,12
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-9,26
|
|Altın Gr.
|469
|470
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-13,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|-11,06
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-5,35
|
|Çeyrek
|749
|767
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,03
|
|B. Petrol
|49,39
|49,39
|0,55
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:17RHEAG
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 564, 244 adet işlem
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12:16XU100
Endeks 1, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 10, 037.00 milyon TL de
-
12:16AKFGY
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 246, 821 adet işlem
-
12:15PEGYO
Yüzde 8.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 302, 052 adet işlem
-
12:14OSMEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 879 adet işlem